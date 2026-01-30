Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію

Останнім часом європейці все більше переймаються через власну безпеку на тлі політики Президента США Дональда Трампа. У Європі тривають дискусії стосовно створення власного альянсу, або зміни політики вже існуючого НАТО.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європі потрібно знайти спосіб знову стати домінуючою силою, щоб утвердитися у новому світовому порядку, який визначають лише кілька потужних гравців.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала можливість створення європейської армії, зазначивши, що паралельні структури, "це просто розмиють картину".

Кожна європейська країна має армію, а армії 23 країн також є частиною структур НАТО. Тому я не можу уявити, що країни створять окрему європейську армію - сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Держсекретар США Макао Рубіо заявив про необхідність переосмислення НАТО, применшивши побоювання щодо підриву альянсу адміністрацією Трампа. Він наголосив на давній скарзі щодо недостатнього внеску союзників у витрати на оборону.

На фоні риторики Білого дому у Європі замислилися над існуванням НАТО без США, про що пише Finanncial Time.

Колишній посол США при НАТО Іво Даалдер наголошує, що нинішня криза стала найглибшою за всю історію Альянсу. Вона свідчить про кінець періоду, коли безпека Європи розглядалася як органічна й невід’ємна частина національних інтересів Сполучених Штатів.

Зміна акцентів у американській політиці змушує європейські столиці в прискореному режимі переглядати власні підходи до безпеки та шукати нові її моделі, які не будуть повністю залежати від військової підтримки Вашингтона.

Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський зазначає, що нинішні дискусії в Європі щодо майбутнього НАТО за умов зменшення ролі США мають під собою реальні підстави.

Дискусія триває, і варто розуміти, що зараз, під час другої каденції Дональда Трампа, трансатлантична єдність зазнала певної ерозії. Ми спостерігаємо багато розбіжностей між таким членом НАТО, як США, та європейськими партнерами - і не лише європейськими, варто згадати також Канаду - каже експерт.

За його словами, окремі кризи у відносинах між Вашингтоном і Європою стали каталізатором сумнівів щодо надійності американських зобов’язань у межах Альянсу.

Останні ситуації, зокрема загострення кризи навколо Гренландії, яскраво продемонстрували кризу відносин між Америкою та Європою. Це свідчить про те, що далеко не факт, що США виконуватимуть свої зобов’язання в повній мірі так, як це мало би бути - зазначає Желіховський.

Північноатлантичний альянс збережеться, але у зміненій конфігурації

На думку експерта, питання полягає не в зникненні НАТО, а в зміні ролі Сполучених Штатів у ньому.

Якщо ми говоримо, чи буде існувати Північноатлантичний альянс, я думаю, що він буде існувати. Але роль США може зменшитися. Питання лише в тому, в якій конфігурації буде співпраця між США та НАТО - чи вона буде зменшеною, чи переконфігурованою - каже він.

Водночас, за його оцінкою, наразі Альянс продовжує функціонувати у звичному режимі, хоча ризики залишаються.

"Поки що все функціонує так, як і раніше, але очевидні ризики завжди є, особливо в нинішніх умовах".

Запобіжники проти виходу США з НАТО вже існують

Станіслав Желіховський наголошує: вихід США з НАТО є малоймовірним не лише політично, а й юридично.

"Я не припускаю, що відбудеться вихід США з НАТО. Хочу нагадати, що наприкінці 2023 року обидві палати Конгресу США ухвалили рішення, яке забороняє президентові оголошувати про вихід США з Альянсу без згоди законодавчого органу".

За його словами, це рішення було ухвалене як запобіжник саме проти різких кроків з боку Дональда Трампа.

Цей механізм було створено навмисно - з урахуванням можливого повернення до влади таких специфічних політиків, як Дональд Трамп - підкреслює експерт.

Європа посилює себе, але не створює альтернативу НАТО

Станіслав Желіховський зазначає, що посилення оборонних спроможностей Європейського Союзу не означає створення альтернативи НАТО.

Він нагадує про ініціативи з реформування безпекової політики ЄС та водночас звертає увагу на позицію керівництва НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що система оборони Європи має базуватися саме на принципах Альянсу, а не на створенні окремої військової структури ЄС - каже він.

НАТО без США не означає автоматичне членство України

Відповідаючи на питання про перспективи України в НАТО у разі зменшення ролі США, експерт висловлюється доволі стримано.

Навряд чи я бачу вихід США з Альянсу. Сполучені Штати все одно залишатимуться членом НАТО і впливатимуть на його рішення, адже там діє принцип консенсусу усіх країн-членів - підкреслює він.

За його словами, ключовим бар’єром для України залишається позиція адміністрації Дональда Трампа.

"Адміністрація Дональда Трампа апріорі виступає проти розширення НАТО. І навіть якщо в Альянсі з’являться ініціативи щодо України, Америка, швидше за все, буде проти".

Навіть у Європі немає повного консенсусу щодо України

Станіслав Желіховський зазначає, що скепсис щодо членства України в НАТО існує не лише у США.

Європа також не є однорідною. Є країни, які не підтримують вступ України до Альянсу - відзначає він.

Він вважає більш реалістичним інший шлях інтеграції України.

Я припускаю, що Україна може долучитися до загальноєвропейської архітектури безпеки у повоєнний час, уже як держава-член Європейського Союзу - зазначає експерт.

Найближчі три роки України точно не буде в НАТО

Експерт прямо оцінює часові перспективи членства України в Альянсі.

"Я поки що у найближчі три роки не бачу Україну в НАТО - навіть якщо бойові дії будуть припинені".

Він додає, що багато залежатиме від результатів війни та можливих домовленостей з росією.

Ми не знаємо, що саме буде підписано з росією. У проєктах мирних планів йдеться про те, що Україна не має вступати до НАТО - наголошує Желіховський.

Час грає проти Трампа

На завершення Станіслав Желіховський наголошує: фактор часу залишається ключовим. Дональд Трамп точно залишить посаду та позиція нового Президента може змінитися.

За його словами, у довшій перспективі позиція США може змінитися.

Не виключено, що нова американська адміністрація матиме зовсім інші підходи. Але навіть тоді процес вступу України до НАТО буде складним і тривалим - підсумував експерт.

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України