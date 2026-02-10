США передадуть два командні пункти НАТО європейцям - Reuters

$43.030.02
9 лютого, 22:01
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Німеччина закликає рф відмовитися від максималістських вимог на мирних переговорах
9 лютого, 21:44
Папа Лев передав Україні генератори та ліки для боротьби з наслідками зимових обстрілів
9 лютого, 22:24
Іспанія модернізує далекобійну ракету Meteor для підвищення ефективності українських винищувачів Gripen
9 лютого, 22:49
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США
9 лютого, 23:37
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням
04:59
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені
9 лютого, 14:55
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів
9 лютого, 12:30
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих
8 лютого, 07:00
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
7 лютого, 07:00
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ґренландія
Європа
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт
9 лютого, 17:00
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час Супербоулу
9 лютого, 15:48
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи
9 лютого, 15:11
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"
9 лютого, 06:52
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
6 лютого, 17:59
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

США передадуть два командні пункти НАТО європейцям - Reuters

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Сполучені Штати передадуть європейським офіцерам командування Об'єднаними силами НАТО в Неаполі та Норфолку. Цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа щодо більшої відповідальності європейських країн за власну безпеку.

США передадуть два командні пункти НАТО європейцям - Reuters

Сполучені Штати передадуть два головні командні пункти НАТО - у Неаполі та Норфолку - європейським офіцерам, з посиланням на військове джерело в понеділок повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа, щоб європейські країни взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Його адміністрація закликала військовий альянс, у якому довго домінували Сполучені Штати, стати "НАТО під керівництвом Європи".

Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію 30.01.26, 08:30 • 39435 переглядiв

У межах перестановки командування європейські офіцери візьмуть на себе командування Об'єднаними силами НАТО в Неаполі та Об'єднаними силами у Норфолку, обидва з яких зараз очолюють адмірали США, повідомило джерело.

Однак США візьмуть на себе керівництво трьома командуваннями, трохи нижчими в ієрархії, але які несуть значну відповідальність за операції - Командуванням ВПС, Командуванням морських сил і Командуванням сухопутних військ, повідомили військове джерело і ще одна людина, знайома з ситуацією.

На запитання про заплановані зміни посадовець НАТО відповів: "Союзники домовилися про новий розподіл відповідальності старших офіцерів у командній структурі НАТО, у якій європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві Альянсу".

Посадовець сказав, що рішення стосується "планування майбутніх ротацій", і більше деталей буде надано згодом.

Європа стурбована виведенням військ США з регіону напередодні саміту НАТО - Bloomberg22.06.25, 13:33 • 11895 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Неаполь
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки