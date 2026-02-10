США передадуть два командні пункти НАТО європейцям - Reuters
Сполучені Штати передадуть європейським офіцерам командування Об'єднаними силами НАТО в Неаполі та Норфолку. Цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа щодо більшої відповідальності європейських країн за власну безпеку.
Сполучені Штати передадуть два головні командні пункти НАТО - у Неаполі та Норфолку - європейським офіцерам, з посиланням на військове джерело в понеділок повідомило Reuters, пише УНН.
Деталі
Цей крок відповідає вимогам президента США Дональда Трампа, щоб європейські країни взяли на себе більше відповідальності за власну безпеку. Його адміністрація закликала військовий альянс, у якому довго домінували Сполучені Штати, стати "НАТО під керівництвом Європи".
У межах перестановки командування європейські офіцери візьмуть на себе командування Об'єднаними силами НАТО в Неаполі та Об'єднаними силами у Норфолку, обидва з яких зараз очолюють адмірали США, повідомило джерело.
Однак США візьмуть на себе керівництво трьома командуваннями, трохи нижчими в ієрархії, але які несуть значну відповідальність за операції - Командуванням ВПС, Командуванням морських сил і Командуванням сухопутних військ, повідомили військове джерело і ще одна людина, знайома з ситуацією.
На запитання про заплановані зміни посадовець НАТО відповів: "Союзники домовилися про новий розподіл відповідальності старших офіцерів у командній структурі НАТО, у якій європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві Альянсу".
Посадовець сказав, що рішення стосується "планування майбутніх ротацій", і більше деталей буде надано згодом.
