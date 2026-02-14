Рубио призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования
Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости возродить Альянс между Соединенными Штатами и Европой. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сильных союзников, способных защищать себя.
Альянс между Соединенными Штатами и Европой должен быть возрожден и действовать по новым механизмам, способным противостоять вызовам современности. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.
Детали
Он акцентировал, что официальный Вашингтон не хочет слабых союзников.
"Мы хотим союзников, способных защищать себя", - указал Рубио.
Политик подчеркнул: в недалеком прошлом США и страны Западной Европы вместе отстроили Европу после двух мировых войн, победили советский коммунизм и воевали на разных континентах.
"Сегодня мы снова стоим перед таким выбором", - убежден Рубио.
Госсекретарь США уверен, что ближайшее будущее у Европы и США в рамках возрожденного Альянса будет общим. В частности, его члены смогут вместе восстановить промышленность, защитить цепи поставок, развивать космические технологии, искусственный интеллект, автоматизацию производства и обеспечить стратегические ресурсы.
"Мы можем процветать в отраслях, которые будут определять XXI век", - подчеркнул Рубио.
Но и странам-союзницам нужно будет выполнить ряд требований.
В частности, для Белого дома, по словам Рубио, важно следующее: "Альянс, которого мы хотим, не должен быть парализован страхом - страхом климата, войны или технологий. Мы не должны ставить абстрактный "глобальный порядок" выше жизненно важных интересов наших народов. Международные институты имеют потенциал, но нуждаются в реформировании".
Напомним
На днях руководитель политического отдела Пентагона призвал к НАТО, основанному на "партнерстве, а не зависимости".