Рубио призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования

Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму, узла связи и склада боеприпасов
08:57 • 1496 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
06:42 • 5904 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
13 февраля, 16:25 • 20540 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
13 февраля, 14:32 • 38363 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34270 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34473 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
13 февраля, 11:25 • 61430 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 10:00 • 84754 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 65325 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности
Одесса подверглась ночной атаке БПЛА, поврежден жилой дом
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов: главные акценты
Трамп отправил крупнейший в мире авианосец на Ближний Восток, чтобы усилить давление на Иран - The Guardian
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 61430 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 84754 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Германия
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Рубио призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости возродить Альянс между Соединенными Штатами и Европой. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет сильных союзников, способных защищать себя.

Рубио призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования

Альянс между Соединенными Штатами и Европой должен быть возрожден и действовать по новым механизмам, способным противостоять вызовам современности. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Детали

Он акцентировал, что официальный Вашингтон не хочет слабых союзников.

"Мы хотим союзников, способных защищать себя", - указал Рубио.

Политик подчеркнул: в недалеком прошлом США и страны Западной Европы вместе отстроили Европу после двух мировых войн, победили советский коммунизм и воевали на разных континентах.

"Сегодня мы снова стоим перед таким выбором", - убежден Рубио.

Госсекретарь США уверен, что ближайшее будущее у Европы и США в рамках возрожденного Альянса будет общим. В частности, его члены смогут вместе восстановить промышленность, защитить цепи поставок, развивать космические технологии, искусственный интеллект, автоматизацию производства и обеспечить стратегические ресурсы.

"Мы можем процветать в отраслях, которые будут определять XXI век", - подчеркнул Рубио.

Но и странам-союзницам нужно будет выполнить ряд требований.

В частности, для Белого дома, по словам Рубио, важно следующее: "Альянс, которого мы хотим, не должен быть парализован страхом - страхом климата, войны или технологий. Мы не должны ставить абстрактный "глобальный порядок" выше жизненно важных интересов наших народов. Международные институты имеют потенциал, но нуждаются в реформировании".

Напомним

На днях руководитель политического отдела Пентагона призвал к НАТО, основанному на "партнерстве, а не зависимости".

Александра Василенко

