Каллас отвергла миф об упадке Европы и предупредила о растущих амбициях кремля

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, отреагировала на вчерашнюю речь Марко Рубио и с иронией отвергла распространенный в отдельных политических кругах тезис о том, что "приходящая в упадок Европа" якобы находится на грани цивилизационного исчезновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию с мероприятия.

Дипломат подчеркнула, что такие оценки не соответствуют реальности. По ее словам, Европейский Союз не только сохраняет внутреннюю устойчивость, но и остается мощным центром притяжения для других государств.

К европейскому клубу стремятся присоединиться не только страны континента, но и партнеры вне Европы, в частности Канада, что свидетельствует о сохранении политической и ценностной привлекательности ЕС — убеждена Каллас.

В то же время глава европейской дипломатии подчеркнула, что, несмотря на внутреннюю прочность Евросоюза, вызовы безопасности остаются серьезными. Главным источником угрозы она назвала Россию.

По словам Каллас, война началась в Украине, но стратегические амбиции Кремля не ограничиваются Донбассом или даже украинской территорией в целом. Она обратила внимание на системные попытки Москвы дестабилизировать ситуацию в странах ЕС через политическое давление, информационные операции, кибератаки и другие инструменты влияния, направленные на подрыв единства и доверия внутри Союза.

Оценивая реальное состояние России, Каллас заявила, что ее нельзя считать сверхдержавой. Она подчеркнула, что после более чем десяти лет вооруженного конфликта против Украины, включая четыре года полномасштабной войны, Россия фактически не достигла стратегического прорыва и лишь незначительно продвинулась за пределы позиций, которые занимала в 2014 году. Цена этого, по ее словам, — примерно 1,2 миллиона потерь.

Каллас охарактеризовала Россию как государство, находящееся в состоянии системного ослабления: экономика понесла серьезные удары, страна потеряла доступ к европейским энергетическим рынкам, а часть граждан покидает ее территорию.

Несмотря на это, дипломат предостерегла, что недооценивать Москву опасно. По ее убеждению, наибольший риск заключается не только в военной плоскости, но и в дипломатической. Существует угроза, что Россия может получить за столом переговоров больше политических дивидендов, чем смогла завоевать на поле боя. Именно поэтому, по ее логике, поддержка Украины и сохранение единства Запада остаются ключевыми элементами стратегии безопасности ЕС.

Напомним, днем ранее госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности призвал к перезапуску альянса США и Европы и озвучил требования.