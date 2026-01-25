$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 3786 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 6808 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 8490 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 11350 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23266 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 41610 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33953 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41881 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39462 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49488 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Усе це наслідки байдужості ключових держав світу: Зеленський про війну рф проти України та інші російські війни

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війни росії, включаючи війну проти України, є наслідком байдужості провідних держав світу. Він наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.

Війна росії проти України та інші російські війни стали наслідком байдужості з боку провідних держав світу в попередні десятиліття. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.

Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ. Війна росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на росію – на "перезавантаження" з росією, яке справді стало "перевантаженням" для всіх нас 

- заявив Зеленський.

рф використовує білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "орєшніками" - Зеленський25.01.26, 15:54 • 526 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Молдова
Грузія