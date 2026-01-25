Усе це наслідки байдужості ключових держав світу: Зеленський про війну рф проти України та інші російські війни

Війна росії проти України та інші російські війни стали наслідком байдужості з боку провідних держав світу в попередні десятиліття. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.

Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ. Війна росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на росію – на "перезавантаження" з росією, яке справді стало "перевантаженням" для всіх нас - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білому шпіцу лукашенка залишено більше прав, ніж народу білорусі. Він також наголосив, що залежність білорусі від москви стала небезпечнішою для всіх.