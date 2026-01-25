Война россии против Украины и другие российские войны стали следствием безразличия со стороны ведущих государств мира в предыдущие десятилетия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.

Во многом войны ХХ века – это следствие безразличия сильных мира сего в веке ХІХ. Война россии против Украины и другие российские войны – против Молдовы, против Чечни, против Грузии – все это последствия безразличия к правде наших с вами народов: правды, которую наши люди чувствуют, и безразличия, которое проявили ключевые государства мира в конце советского времени, в девяностых годах и в начале ХХІ века, когда они поставили на россию – на "перезагрузку" с Россией, которая действительно стала "перегрузкой" для всех нас - заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость Беларуси от Москвы стала опаснее для всех.