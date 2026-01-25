$43.170.00
12:24 • 4090 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 7216 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 8776 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 11489 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 23384 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 41724 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34002 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41913 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39486 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49530 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Все это последствия безразличия ключевых государств мира: Зеленский о войне рф против Украины и других российских войнах

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны россии, включая войну против Украины, являются следствием безразличия ведущих государств мира. Он подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.

Война россии против Украины и другие российские войны стали следствием безразличия со стороны ведущих государств мира в предыдущие десятилетия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.

Во многом войны ХХ века – это следствие безразличия сильных мира сего в веке ХІХ. Война россии против Украины и другие российские войны – против Молдовы, против Чечни, против Грузии – все это последствия безразличия к правде наших с вами народов: правды, которую наши люди чувствуют, и безразличия, которое проявили ключевые государства мира в конце советского времени, в девяностых годах и в начале ХХІ века, когда они поставили на россию – на "перезагрузку" с Россией, которая действительно стала "перегрузкой" для всех нас 

- заявил Зеленский.

рф использует беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "орешниками" - Зеленский25.01.26, 15:54 • 780 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость Беларуси от Москвы стала опаснее для всех.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Грузия