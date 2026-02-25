россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph
Киев • УНН
российские шпионы превращают недвижимость по всей Западной Европе в сеть "троянских коней" для диверсионной кампании. Они покупают объекты вблизи военных и гражданских объектов в десятке европейских стран.
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в странах Европы. Об этом пишет The Telegraph, информирует УНН.
Детали
Издание со ссылкой на данные британской разведки отмечает, что российские шпионы превратили недвижимость по всей Западной Европе в сеть "троянских коней", предназначенную для развязывания скоординированной диверсионной кампании.
Используя слабую правовую базу, подпольные российские подразделения подозреваются в приобретении конфиденциальной недвижимости вблизи военных и гражданских объектов как минимум в десятке европейских стран. Намереваясь эскалировать свою "гибридную войну" на Западе, российские разведывательные службы якобы приобрели летние дома, коттеджи для отдыха, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова с намерением использовать их как стартовые площадки для скоординированного наблюдения, диверсий и тайных атак
Указывается, что действующие и бывшие офицеры трех европейских разведывательных служб рассказали, что у России уже может быть взрывчатка, дроны, оружие и агенты под прикрытием на некоторых объектах, "готовые к активации в кризисной ситуации".
"Количество актов саботажа, связанных с Москвой – от поджогов в Лондоне и Варшаве до посылок с бомбами, заговоров с целью убийства и попыток схода поездов с рельсов – возросло с момента вторжения России в Украину четыре года назад. Некоторые представители западного разведывательного сообщества опасаются, что эти инциденты могут быть "испытательными запусками", - резюмируют авторы.
Контекст
Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что война началась в Украине, но стратегические амбиции Кремля не ограничиваются Донбассом или даже украинской территорией в целом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны России, включая войну против Украины, являются следствием безразличия ведущих государств мира. Он подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20.01.26, 17:45 • 87318 просмотров