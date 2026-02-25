$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 12334 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 11521 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 11815 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 12089 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13134 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13953 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13063 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24599 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13767 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph

Киев • УНН

 • 2 просмотра

российские шпионы превращают недвижимость по всей Западной Европе в сеть "троянских коней" для диверсионной кампании. Они покупают объекты вблизи военных и гражданских объектов в десятке европейских стран.

россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph

россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в странах Европы. Об этом пишет The Telegraph, информирует УНН.

Детали

Издание со ссылкой на данные британской разведки отмечает, что российские шпионы превратили недвижимость по всей Западной Европе в сеть "троянских коней", предназначенную для развязывания скоординированной диверсионной кампании.

Используя слабую правовую базу, подпольные российские подразделения подозреваются в приобретении конфиденциальной недвижимости вблизи военных и гражданских объектов как минимум в десятке европейских стран. Намереваясь эскалировать свою "гибридную войну" на Западе, российские разведывательные службы якобы приобрели летние дома, коттеджи для отдыха, склады, заброшенные школы, городские квартиры и даже целые острова с намерением использовать их как стартовые площадки для скоординированного наблюдения, диверсий и тайных атак

- говорится в статье.

Указывается, что действующие и бывшие офицеры трех европейских разведывательных служб рассказали, что у России уже может быть взрывчатка, дроны, оружие и агенты под прикрытием на некоторых объектах, "готовые к активации в кризисной ситуации".

"Количество актов саботажа, связанных с Москвой – от поджогов в Лондоне и Варшаве до посылок с бомбами, заговоров с целью убийства и попыток схода поездов с рельсов – возросло с момента вторжения России в Украину четыре года назад. Некоторые представители западного разведывательного сообщества опасаются, что эти инциденты могут быть "испытательными запусками", - резюмируют авторы.

Контекст

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, выступая 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что война началась в Украине, но стратегические амбиции Кремля не ограничиваются Донбассом или даже украинской территорией в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны России, включая войну против Украины, являются следствием безразличия ведущих государств мира. Он подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.

Вадим Хлюдзинский

