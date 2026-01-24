Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию

Фото: Reuters

В пятницу стоимость серебра преодолела психологическую отметку, продолжив аномальный рост, начавшийся еще в прошлом году. Розничные инвесторы и высокий промышленный спрос спровоцировали настоящий дефицит на физическом рынке, что вытолкнуло котировки на новые исторические максимумы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовые цены на серебро в пятницу выросли на 5,1% – до 101 доллара за тройскую унцию. В целом с начала 2026 года металл подорожал на 40% после впечатляющего скачка на 147% в 2025 году. Аналитики отмечают, что серебро выигрывает от своей относительно низкой цены по сравнению с золотом, которое также установило рекорд на отметке 4988 долларов.

Однако эксперты StoneX предупреждают о "желтых флагах": спекулятивное безумие может привести к резкой коррекции, когда рыночные трещины превратятся в пропасти.

Промышленный фактор и прогнозы

Серебро остается критически важным для производства электроники и солнечных панелей, что поддерживает высокую напряженность на рынке. Технические аналитики подчеркивают, что быстрый рост готовит почву для значительного отката, однако сейчас импульс покупок остается чрезвычайно мощным.

Кажется, все хотят быть вовлечены, но пристегните ремни безопасности – волатильность будет высокой – подытоживают участники рынка.

