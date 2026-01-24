Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 3754 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 10559 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 12203 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 23005 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 22184 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17379 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24716 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 51972 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 22007 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24819 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан говорит, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще 100 лет. В Киеве отвечают - хозяин в москве столько не протянет23 января, 13:34 • 5656 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 9274 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 3988 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 14582 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 8676 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 23005 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 51972 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74748 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 70470 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72674 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22309 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21826 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37181 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52526 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47057 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Стоимость серебра в пятницу выросла до 101 доллара за унцию, подорожав с начала 2026 года на 40%. Розничные инвесторы и промышленный спрос спровоцировали дефицит, но эксперты предупреждают о возможной коррекции.

Серебряное ралли 2026: цена металла впервые в истории превысила 100 долларов за унцию
Фото: Reuters

В пятницу стоимость серебра преодолела психологическую отметку, продолжив аномальный рост, начавшийся еще в прошлом году. Розничные инвесторы и высокий промышленный спрос спровоцировали настоящий дефицит на физическом рынке, что вытолкнуло котировки на новые исторические максимумы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовые цены на серебро в пятницу выросли на 5,1% – до 101 доллара за тройскую унцию. В целом с начала 2026 года металл подорожал на 40% после впечатляющего скачка на 147% в 2025 году. Аналитики отмечают, что серебро выигрывает от своей относительно низкой цены по сравнению с золотом, которое также установило рекорд на отметке 4988 долларов.

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды20.01.26, 21:26 • 6428 просмотров

Однако эксперты StoneX предупреждают о "желтых флагах": спекулятивное безумие может привести к резкой коррекции, когда рыночные трещины превратятся в пропасти.

Промышленный фактор и прогнозы

Серебро остается критически важным для производства электроники и солнечных панелей, что поддерживает высокую напряженность на рынке. Технические аналитики подчеркивают, что быстрый рост готовит почву для значительного отката, однако сейчас импульс покупок остается чрезвычайно мощным.

Кажется, все хотят быть вовлечены, но пристегните ремни безопасности – волатильность будет высокой

– подытоживают участники рынка. 

Золото установило новый исторический рекорд и превысило отметку 4900 долларов, серебро и другие металлы тоже "на высоте"22.01.26, 23:06 • 5276 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Тренд
Золото
Электроэнергия
Reuters