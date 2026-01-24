$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:16 • 2292 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 7210 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 14918 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 24109 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 27757 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 43626 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 41239 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 33693 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28560 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 61612 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент США Дональд Трамп обіцяє запровадити 100% мита на всі канадські товари у випадку ухвалення торговельної угоди Оттави з Пекіном. За його словами, Китай "з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її".

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм

Сполучені Штати Америки запровадять 100% мита на всі канадські товари у випадку ухвалення торговельної угоди Оттави з Пекіном. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якщо "губернатор" (прем’єр-міністр Канади Марк Карні, - ред.) думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється.

(Китай) з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її

- написав глава Білого дому.

Він підкреслив, що це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя. Трамп пообіцяв, що в разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони.

Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США20.01.26, 20:49 • 4470 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Пекін
Дональд Трамп
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки