Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм

Сполучені Штати Америки запровадять 100% мита на всі канадські товари у випадку ухвалення торговельної угоди Оттави з Пекіном. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якщо "губернатор" (прем’єр-міністр Канади Марк Карні, - ред.) думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється.

(Китай) з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її - написав глава Білого дому.

Він підкреслив, що це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя. Трамп пообіцяв, що в разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони.

