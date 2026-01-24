Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп обіцяє запровадити 100% мита на всі канадські товари у випадку ухвалення торговельної угоди Оттави з Пекіном. За його словами, Китай "з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її".
Сполучені Штати Америки запровадять 100% мита на всі канадські товари у випадку ухвалення торговельної угоди Оттави з Пекіном. Про це у соцмережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, якщо "губернатор" (прем’єр-міністр Канади Марк Карні, - ред.) думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється.
(Китай) з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її
Він підкреслив, що це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя. Трамп пообіцяв, що в разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп висловив публічне невдоволення позицією офіційної Оттави щодо стратегічних оборонних проєктів в Арктиці. Новий виток напруженості між країнами-сусідами виник на тлі спроб Вашингтона встановити контроль над Гренландією для розгортання глобальної системи протиракетної оборони.
Вперше за століття Канада змоделювала дії на випадок імовірного військового вторгнення з боку США20.01.26, 20:49 • 4470 переглядiв