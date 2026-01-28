$43.130.01
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 17816 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 33655 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 26932 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 40485 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 26129 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 45395 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24253 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18107 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 38301 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Нефтяные котировки держатся на максимумах из-за слабого доллара и ультиматумов Трампа Ирану

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Мировые цены на нефть закрепились у четырехмесячных максимумов. Это произошло на фоне падения курса доллара и обострения геополитической напряженности из-за заявлений Белого дома по Ирану.

Нефтяные котировки держатся на максимумах из-за слабого доллара и ультиматумов Трампа Ирану

Мировые цены на нефть закрепились вблизи самых высоких показателей за последние четыре месяца на фоне стремительного падения курса американского доллара и обострения геополитической напряженности. Трейдеры закладывают в стоимость сырья риски возможного военного столкновения на Ближнем Востоке после последних заявлений Белого дома по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется в пределах 63 долларов за баррель, удержав значительный прирост предыдущей сессии. Основной причиной подорожания стал "обвал" индекса доллара до минимума за четыре года. Падение валюты США было спровоцировано личным заявлением Дональда Трампа о том, что его "не беспокоит" слабый доллар, а также его непредсказуемыми инициативами, в частности идеей аннексии Гренландии, что всколыхнуло европейских союзников.

Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана24.01.26, 05:49 • 8409 просмотров

Слабый доллар традиционно повышает привлекательность активов, номинированных в валюте США, таких как нефть и золото. Для многих иностранных покупателей сырье стало дешевле в национальных валютах, что стимулировало активный рост спроса на биржевых площадках.

"Большая армада" и ультиматум для Тегерана

Геополитическая премия в цене нефти выросла после того, как Трамп подтвердил отправку к берегам Ирана мощного военно-морского соединения. Президент США назвал эту группировку "большой армадой", которая должна стать инструментом давления на иранское руководство из-за репрессий против протестующих и угрозы возобновления ядерной программы.

российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией27.01.26, 23:50 • 2544 просмотра

Степан Гафтко

