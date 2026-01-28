Нефтяные котировки держатся на максимумах из-за слабого доллара и ультиматумов Трампа Ирану

Мировые цены на нефть закрепились вблизи самых высоких показателей за последние четыре месяца на фоне стремительного падения курса американского доллара и обострения геополитической напряженности. Трейдеры закладывают в стоимость сырья риски возможного военного столкновения на Ближнем Востоке после последних заявлений Белого дома по Ирану. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуется в пределах 63 долларов за баррель, удержав значительный прирост предыдущей сессии. Основной причиной подорожания стал "обвал" индекса доллара до минимума за четыре года. Падение валюты США было спровоцировано личным заявлением Дональда Трампа о том, что его "не беспокоит" слабый доллар, а также его непредсказуемыми инициативами, в частности идеей аннексии Гренландии, что всколыхнуло европейских союзников.

Слабый доллар традиционно повышает привлекательность активов, номинированных в валюте США, таких как нефть и золото. Для многих иностранных покупателей сырье стало дешевле в национальных валютах, что стимулировало активный рост спроса на биржевых площадках.

"Большая армада" и ультиматум для Тегерана

Геополитическая премия в цене нефти выросла после того, как Трамп подтвердил отправку к берегам Ирана мощного военно-морского соединения. Президент США назвал эту группировку "большой армадой", которая должна стать инструментом давления на иранское руководство из-за репрессий против протестующих и угрозы возобновления ядерной программы.

