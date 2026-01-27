российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией

Объемы российской сырой нефти, находящейся на танкерах в море, выросли на 60 миллионов баррелей с конца августа прошлого года. Основной причиной затоваривания стало резкое снижение закупок индийскими нефтеперерабатывающими заводами, что вынуждает москву искать альтернативные рынки или использовать резервуары для хранения в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки российской нефти в порты Индии упали до 1,12 миллиона баррелей в день в течение первых 25 дней января, что является самым низким показателем за последние три года. Падение спроса совпало с вступлением в силу запрета Европейского Союза на импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Из-за отказа индийских предприятий принимать грузы, десятки танкеров сейчас простаивают на якоре у побережья Индии и Омана.

Общий объем нефти, хранящейся на судах, стабилизировался на уровне 140 миллионов баррелей. Чтобы минимизировать простои, российские экспортеры начали разгружать часть грузов в хранилищах Индонезии, в частности в Каримуне и на островах Борнео и Ява.

Усиление санкционного давления на теневой флот

Европейский Союз и Великобритания активизировали меры против судов, перевозящих российскую нефть в обход ограничений. В прошлый четверг французский флот задержал танкер Grinch в Средиземном море. Этот инцидент заставил другие суда, следовавшие из российских портов, срочно изменить курс. В частности, два танкера, вышедшие из Мурманска, развернулись обратно в Арктику через несколько часов после захвата Grinch.

Несмотря на логистические трудности, россия нарастила среднесуточные морские поставки до 3,34 миллиона баррелей в неделю, завершившуюся 25 января. Этот рост произошел преимущественно за счет увеличения отгрузок через балтийские порты Усть-Луга и Приморск.

Стоимость экспорта и ценовые показатели

Валовая стоимость российского морского экспорта в конце января впервые за пять недель превысила 1 миллиард долларов в неделю. Этому способствовало незначительное повышение цен на основные марки нефти. В частности, цена Urals в Балтийском регионе выросла до 38,44 доллара за баррель, а в Черноморском – до 35,98 доллара. Самой дорогой остается тихоокеанская марка ESPO, средняя стоимость которой достигла 47,43 доллара за баррель.

