российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 12395 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 20629 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 18980 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 30490 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 21058 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39147 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22382 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17233 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 34442 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27787 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1м/с
94%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 24436 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 24404 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 13940 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 17730 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 9968 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 30494 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 24481 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 39149 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 41497 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 34445 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 9716 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 10028 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 17792 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 24521 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32605 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Объемы российской сырой нефти на танкерах в море выросли на 60 миллионов баррелей с конца августа из-за снижения закупок Индией. Россия ищет альтернативные рынки и использует резервуары в Юго-Восточной Азии.

российская нефть застряла на танкерах в море из-за сокращения импорта Индией

Объемы российской сырой нефти, находящейся на танкерах в море, выросли на 60 миллионов баррелей с конца августа прошлого года. Основной причиной затоваривания стало резкое снижение закупок индийскими нефтеперерабатывающими заводами, что вынуждает москву искать альтернативные рынки или использовать резервуары для хранения в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поставки российской нефти в порты Индии упали до 1,12 миллиона баррелей в день в течение первых 25 дней января, что является самым низким показателем за последние три года. Падение спроса совпало с вступлением в силу запрета Европейского Союза на импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Из-за отказа индийских предприятий принимать грузы, десятки танкеров сейчас простаивают на якоре у побережья Индии и Омана.

Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана24.01.26, 05:49 • 8369 просмотров

Общий объем нефти, хранящейся на судах, стабилизировался на уровне 140 миллионов баррелей. Чтобы минимизировать простои, российские экспортеры начали разгружать часть грузов в хранилищах Индонезии, в частности в Каримуне и на островах Борнео и Ява.

Усиление санкционного давления на теневой флот

Европейский Союз и Великобритания активизировали меры против судов, перевозящих российскую нефть в обход ограничений. В прошлый четверг французский флот задержал танкер Grinch в Средиземном море. Этот инцидент заставил другие суда, следовавшие из российских портов, срочно изменить курс. В частности, два танкера, вышедшие из Мурманска, развернулись обратно в Арктику через несколько часов после захвата Grinch.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка26.01.26, 15:13 • 5052 просмотра

Несмотря на логистические трудности, россия нарастила среднесуточные морские поставки до 3,34 миллиона баррелей в неделю, завершившуюся 25 января. Этот рост произошел преимущественно за счет увеличения отгрузок через балтийские порты Усть-Луга и Приморск.

Стоимость экспорта и ценовые показатели

Валовая стоимость российского морского экспорта в конце января впервые за пять недель превысила 1 миллиард долларов в неделю. Этому способствовало незначительное повышение цен на основные марки нефти. В частности, цена Urals в Балтийском регионе выросла до 38,44 доллара за баррель, а в Черноморском – до 35,98 доллара. Самой дорогой остается тихоокеанская марка ESPO, средняя стоимость которой достигла 47,43 доллара за баррель. 

Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление23.01.26, 23:55 • 4823 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Средиземное море
Индонезия
Индия
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Оман
Арктика