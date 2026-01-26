россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка

Из-за инициативы президента Соединенных Штатов по строительству коммуникаций на Южном Кавказе Россия теряет позиции в регионе. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. Совместная армяно-американская управляющая компания будет как минимум 49 лет обеспечивать функционирование проекта и коммуникации между недавними врагами в войне Арменией и Азербайджаном - говорится в сообщении.

СВР указывает на то, что до недавнего времени Москва позиционировала себя как главного коммуникатора в регионе. В то же время TRIPP предусматривает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки:

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы - добавили в разведке.

Разведка обращает внимание на слова министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, по которым участие России в этом проекте не обсуждалось. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал "Российские железные дороги" (РЖД), которая сейчас является концессионером армянской железной дороги, принять решение о восстановлении разрушенных путей до границ Азербайджана и Турции.

