россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка

$43.140.03
50.650.13
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 1490 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 5676 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 13016 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 13663 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 29236 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 17348 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 30856 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 21916 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27182 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36888 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы07:59 • 23974 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами09:18 • 20511 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 19256 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК10:52 • 14924 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 5830 просмотра
публикации
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE11:38 • 13025 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 29245 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 19420 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 30863 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 109401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Фридрих Мерц
Эд Милибэнд
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов11:48 • 3608 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 30329 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 29889 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 45919 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 45743 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Financial Times

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Служба внешней разведки сообщает, что инициатива США по строительству коммуникаций на Южном Кавказе лишает россию позиции главного игрока. Проект TRIPP предусматривает строительство инфраструктуры и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за "маршрута Трампа" - разведка

Из-за инициативы президента Соединенных Штатов по строительству коммуникаций на Южном Кавказе Россия теряет позиции в регионе. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) окончательно лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. Совместная армяно-американская управляющая компания будет как минимум 49 лет обеспечивать функционирование проекта и коммуникации между недавними врагами в войне Арменией и Азербайджаном

- говорится в сообщении.

СВР указывает на то, что до недавнего времени Москва позиционировала себя как главного коммуникатора в регионе. В то же время TRIPP предусматривает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, строительство железнодорожной и автомобильной инфраструктуры вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки:

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы

- добавили в разведке.

Разведка обращает внимание на слова министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, по которым участие России в этом проекте не обсуждалось. Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал "Российские железные дороги" (РЖД), которая сейчас является концессионером армянской железной дороги, принять решение о восстановлении разрушенных путей до границ Азербайджана и Турции.

РФ возвращает в эксплуатацию старые самолеты из-за острого дефицита авиапарка - разведка19.01.26, 18:01 • 3367 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Никол Пашинян
Дональд Трамп
Армения
Азербайджан
Европа
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Иран
Казахстан
Грузия