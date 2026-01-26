росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка

Через ініціативу президента Сполучених Штатів щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі Росія втрачає позиції в регіоні. Про це повідомляє Служби зовнішньої розвідки, пише УНН.

Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) остаточно позбавляє росію позиції головного гравця на Південному Кавказі. Спільна вірменоамериканська управляюча компанія буде як мінімум 49 років забезпечувати функціонування проєкту та комунікації між нещодавніми ворогами у війні Вірменією та Азербайджаном - йдеться в повідомленні.

СЗР вказує на те, що донедавна москва позиціонувала себе як головного комунікатора в регіоні. Натомість TRIPP передбачає прокладання нафто- й газогонів, оптоволоконних мереж, будівництво залізничної та автомобільної інфраструктури вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки:

Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує "важливу ланку" Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи - додали у розвідці.

Розвідка звертає увагу на слова міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, за якими участь росії в цьому проєкті не обговорювалася. Крім того, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав "Російську залізницю" (РЖД), яка зараз є концесіонером вірменської залізниці, ухвалити рішення щодо відновлення зруйнованих шляхів до кордонів Азербайджану та Туреччини.

