Ексклюзив
12:45 • 1462 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 5626 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 12957 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 13629 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 29173 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17327 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 30824 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 21909 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27179 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36882 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що ініціатива США щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі позбавляє Росію позиції головного гравця. Проєкт TRIPP передбачає будівництво інфраструктури та комунікацій між Вірменією та Азербайджаном.

росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка

Через ініціативу президента Сполучених Штатів щодо будівництва комунікацій на Південному Кавказі Росія втрачає позиції в регіоні. Про це повідомляє  Служби зовнішньої розвідки, пише УНН.

Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання" (TRIPP) остаточно позбавляє росію позиції головного гравця на Південному Кавказі. Спільна вірменоамериканська управляюча компанія буде як мінімум 49 років забезпечувати функціонування проєкту та комунікації між нещодавніми ворогами у війні Вірменією та Азербайджаном

- йдеться в повідомленні.

СЗР вказує на те, що донедавна москва позиціонувала себе як головного комунікатора в регіоні. Натомість TRIPP передбачає прокладання нафто- й газогонів, оптоволоконних мереж, будівництво залізничної та автомобільної інфраструктури вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки:

Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує "важливу ланку" Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи

- додали у розвідці.

Розвідка звертає увагу на слова міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, за якими участь росії в цьому проєкті не обговорювалася. Крім того, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав "Російську залізницю" (РЖД), яка зараз є концесіонером вірменської залізниці, ухвалити рішення щодо відновлення зруйнованих шляхів до кордонів Азербайджану та Туреччини.

рф повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку - розвідка19.01.26, 18:01 • 3367 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Нікол Пашинян
Дональд Трамп
Вірменія
Азербайджан
Європа
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран
Казахстан
Грузія