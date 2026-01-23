Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 2266 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 7130 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 10578 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 20657 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 20634 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16950 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 24265 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 50957 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21826 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24666 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 21456 просмотра
Орбан говорит, что Венгрия не пустит Украину в ЕС еще 100 лет. В Киеве отвечают - хозяин в москве столько не протянет23 января, 13:34 • 4358 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 7868 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 12958 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен17:02 • 6996 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 20657 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 50957 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 74105 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 69845 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 72119 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Индия
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 21558 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21431 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 36883 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52223 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46807 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Нефтяной танкер "Прогресс" с более чем 700 тыс. баррелей нефти Urals дрейфует у побережья Алжира после потери управления. Судно класса LR2, направлявшееся к Суэцкому каналу, внезапно изменило курс и потеряло скорость.

Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление

Нефтяной танкер теневого флота РФ, перевозивший более 700 тысяч баррелей нефти марки Urals, зафиксирован в дрейфе у побережья Алжира. Согласно данным систем отслеживания судов, 19-летний танкер резко изменил курс и потерял скорость, что свидетельствует о серьезных технических неисправностях на борту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судно класса LR2 под названием "Прогресс" направлялось к Суэцкому каналу, однако в среду днем неожиданно покинуло основные судоходные пути. На следующее утро навигационный статус танкера был официально изменен на "Не под управлением", а его скорость упала до критического одного узла.

Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC23.01.26, 16:16 • 3236 просмотров

Согласно международным морским правилам, такой статус означает, что из-за исключительных обстоятельств, таких как поломка двигателя или рулевого механизма, судно не может самостоятельно маневрировать и уклоняться от столкновения с другими судами.

Теневой флот под прицелом санкций и контроля

Танкер "Прогресс" находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза из-за активного участия в транспортировке российской нефти в обход ограничений. В течение последнего года владельцы дважды меняли название судна, а в ноябре оно было переведено под российский флаг и внесено во внутренний реестр судоходства.

Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше23.01.26, 15:55 • 2062 просмотра

Этот случай произошел на фоне усиления контроля со стороны западных союзников: только накануне другой танкер с российским сырьем был задержан военно-морскими силами Франции на аналогичном маршруте.

Технические риски и экологическая угроза

Текущая ситуация с дрейфующим танкером подчеркивает высокие риски использования устаревших судов теневого флота для перевозки опасных грузов. Оператор судна, петербургская компания "Легаси Марин", пока не предоставила никаких комментариев относительно состояния экипажа или планов по буксировке объекта. Длительное пребывание неуправляемого танкера с большим объемом нефти в густонаселенном судоходном регионе создает дополнительные вызовы для безопасности мореплавания в акватории Средиземного моря. 

Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон22.01.26, 16:26 • 3000 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Средиземное море
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Алжир
Франция
Великобритания