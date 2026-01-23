Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление

Нефтяной танкер теневого флота РФ, перевозивший более 700 тысяч баррелей нефти марки Urals, зафиксирован в дрейфе у побережья Алжира. Согласно данным систем отслеживания судов, 19-летний танкер резко изменил курс и потерял скорость, что свидетельствует о серьезных технических неисправностях на борту. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судно класса LR2 под названием "Прогресс" направлялось к Суэцкому каналу, однако в среду днем неожиданно покинуло основные судоходные пути. На следующее утро навигационный статус танкера был официально изменен на "Не под управлением", а его скорость упала до критического одного узла.

Согласно международным морским правилам, такой статус означает, что из-за исключительных обстоятельств, таких как поломка двигателя или рулевого механизма, судно не может самостоятельно маневрировать и уклоняться от столкновения с другими судами.

Теневой флот под прицелом санкций и контроля

Танкер "Прогресс" находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза из-за активного участия в транспортировке российской нефти в обход ограничений. В течение последнего года владельцы дважды меняли название судна, а в ноябре оно было переведено под российский флаг и внесено во внутренний реестр судоходства.

Этот случай произошел на фоне усиления контроля со стороны западных союзников: только накануне другой танкер с российским сырьем был задержан военно-морскими силами Франции на аналогичном маршруте.

Технические риски и экологическая угроза

Текущая ситуация с дрейфующим танкером подчеркивает высокие риски использования устаревших судов теневого флота для перевозки опасных грузов. Оператор судна, петербургская компания "Легаси Марин", пока не предоставила никаких комментариев относительно состояния экипажа или планов по буксировке объекта. Длительное пребывание неуправляемого танкера с большим объемом нефти в густонаселенном судоходном регионе создает дополнительные вызовы для безопасности мореплавания в акватории Средиземного моря.

