Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше

Королевский флот Великобритании в пятницу следил за российскими судами, проплывающими через Ла-Манш, во время двухдневной операции, скоординированной с союзниками по НАТО, сообщил флот, на фоне того, как военный альянс усиливает мониторинг российского судоходства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Британские ВМС сообщили, что два патрульных корабля, поддержанные вертолетом Wildcat, были отправлены для перехвата российского военного корабля "Бойкий" и сопровождающего его нефтяного танкера MT General Skobelev, когда они направлялись на север, прежде чем передать мониторинг союзнику по НАТО.

Операция состоялась через день после того, как Великобритания заявила, что оказала поддержку французской операции по высадке на подсанкционный российский нефтяной танкер, когда он проходил через Гибралтарский пролив, пытаясь перекрыть средства, которые подпитывают вторжение россии в Украину.

Как указано, ВМС Великобритании регулярно проводят миссии по слежению, чтобы отслеживать любые потенциальные угрозы национальной безопасности, включая критическую инфраструктуру, такую как подводные кабели или трубопроводы.

