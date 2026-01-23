Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше

$43.170.01
14:53 • 594 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 6048 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 14457 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 35680 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 18972 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 21522 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 29369 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66888 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33941 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31519 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Популярные новости
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 50120 просмотра
В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует23 января, 06:23 • 4526 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 37366 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13822 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13373 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 35680 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66888 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 63878 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 66659 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 76922 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 13380 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13827 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 34242 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49771 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44645 просмотра
Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Королевский флот Великобритании наблюдал за российскими судами в Ла-Манше в рамках двухдневной операции НАТО. Два патрульных корабля перехватили российский военный корабль "Бойкий" и танкер MT General Skobelev.

Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше

Королевский флот Великобритании в пятницу следил за российскими судами, проплывающими через Ла-Манш, во время двухдневной операции, скоординированной с союзниками по НАТО, сообщил флот, на фоне того, как военный альянс усиливает мониторинг российского судоходства, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Британские ВМС сообщили, что два патрульных корабля, поддержанные вертолетом Wildcat, были отправлены для перехвата российского военного корабля "Бойкий" и сопровождающего его нефтяного танкера MT General Skobelev, когда они направлялись на север, прежде чем передать мониторинг союзнику по НАТО.

Операция состоялась через день после того, как Великобритания заявила, что оказала поддержку французской операции по высадке на подсанкционный российский нефтяной танкер, когда он проходил через Гибралтарский пролив, пытаясь перекрыть средства, которые подпитывают вторжение россии в Украину.

Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон22.01.26, 16:26 • 2930 просмотров

Как указано, ВМС Великобритании регулярно проводят миссии по слежению, чтобы отслеживать любые потенциальные угрозы национальной безопасности, включая критическую инфраструктуру, такую как подводные кабели или трубопроводы.

Британский флот три дня преследовал российскую субмарину через Ла-Манш12.12.25, 10:05 • 3974 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Королевский флот
НАТО
Франция
Великобритания
Украина