Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон

14:19 • 544 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 6596 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 18152 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 11187 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 13263 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 16175 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20925 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27593 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41763 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 40057 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 12926 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 18184 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 32367 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 19510 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 17032 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 18183 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 12716 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 68909 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 60798 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 62323 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 23094 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 20272 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 21116 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 62323 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 39556 просмотра
Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Французские ВМС в Средиземном море поднялись на борт нефтяного танкера "теневого флота" из рф, подпадающего под международные санкции. Судно было перенаправлено, начато судебное расследование.

Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон

Французские ВМС в Средиземном море поднялись на борт нефтяного танкера "теневого флота", следовавшего из рф, судно было перенаправлено, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в X в четверг, пишет УНН.

Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из россии, подпадающего под международные санкции и подозреваемого в плавании под чужим флагом. Операция была проведена в открытом море в Средиземном море при поддержке нескольких наших союзников

- написал Макрон.

По его словам, операция была осуществлена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

"Начато судебное расследование. Судно было перенаправлено", - отметил президент Франции.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - подчеркнул Макрон.

США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с Венесуэлой21.01.26, 01:38 • 24390 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина