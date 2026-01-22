Французские ВМС перехватили нефтяной танкер "теневого флота" из рф в Средиземном море - Макрон

Французские ВМС в Средиземном море поднялись на борт нефтяного танкера "теневого флота", следовавшего из рф, судно было перенаправлено, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в X в четверг, пишет УНН.

Мы не потерпим никаких нарушений. Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из россии, подпадающего под международные санкции и подозреваемого в плавании под чужим флагом. Операция была проведена в открытом море в Средиземном море при поддержке нескольких наших союзников - написал Макрон.

По его словам, операция была осуществлена в строгом соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

"Начато судебное расследование. Судно было перенаправлено", - отметил президент Франции.

"Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность "теневого флота" способствует финансированию агрессивной войны против Украины", - подчеркнул Макрон.

