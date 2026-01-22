Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 520 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 6554 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 18076 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 11153 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 13232 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16151 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 20909 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27579 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41758 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 40055 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 12926 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 18184 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 32367 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 19510 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 17032 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 18076 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 12663 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 68857 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 60749 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62256 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23077 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20256 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21102 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 62279 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 39546 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Французькі ВМС у Середземному морі піднялися на борт нафтового танкера "тіньового флоту" з рф, що підпадає під міжнародні санкції. Судно було перенаправлено, розпочато судове розслідування.

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон

Французькі ВМС у Середземному морі піднялися на борт нафтового танкера "тіньового флоту", що прямувало з рф, судно було перенаправлено, повідомив президент Франції Еммануель Макрон у X у четвер, пише УНН.

Ми не потерпимо жодних порушень. Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором. Операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників

- написав Макрон.

З його слів, операція була здійснена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

"Розпочато судове розслідування. Судно було перенаправлено", - зазначив президент Франції. 

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню війни агресії проти України", - наголосив Макрон.

США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою21.01.26, 01:38 • 24390 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Емманюель Макрон
Франція
Україна