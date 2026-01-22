Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон
Київ • УНН
Французькі ВМС у Середземному морі піднялися на борт нафтового танкера "тіньового флоту" з рф, що підпадає під міжнародні санкції. Судно було перенаправлено, розпочато судове розслідування.
Французькі ВМС у Середземному морі піднялися на борт нафтового танкера "тіньового флоту", що прямувало з рф, судно було перенаправлено, повідомив президент Франції Еммануель Макрон у X у четвер, пише УНН.
Ми не потерпимо жодних порушень. Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором. Операцію було проведено у відкритому морі в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників
З його слів, операція була здійснена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.
"Розпочато судове розслідування. Судно було перенаправлено", - зазначив президент Франції.
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню війни агресії проти України", - наголосив Макрон.
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з Венесуелою21.01.26, 01:38 • 24390 переглядiв