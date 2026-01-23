Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 1704 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 2586 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 7878 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 15671 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 37467 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19407 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22076 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 30027 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67582 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34126 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує23 січня, 06:23 • 5304 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 4346 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 38137 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 14444 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 14034 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 1710 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 37469 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67585 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 64445 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 67196 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 14114 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 14517 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 34511 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 50026 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Свіфт
The New York Times

Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Королівський флот Великої Британії спостерігав за російськими суднами у Ла-Манші в рамках дводенної операції НАТО. Два патрульні кораблі перехопили російський військовий корабель "Бойкий" та танкер MT General Skobelev.

Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші

Королівський флот Великої Британії у п'ятницю стежив за російськими суднами, що пропливають через Ла-Манш, під час дводенної операції, скоординованої з союзниками по НАТО, повідомив флот, на тлі того, як військовий альянс посилює моніторинг російського судноплавства, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Британські ВМС повідомили, що два патрульні кораблі, підтримані вертольотом Wildcat, були відправлені для перехоплення російського військового корабля "Бойкий" (Boikiy) та супроводжуючого його нафтового танкера MT General Skobelev, коли вони прямували на північ, перш ніж передати моніторинг союзнику по НАТО.

Операція відбулася через день після того, як Велика Британія заявила, що надала підтримку французькій операції з висадки на підсанкційний російський нафтовий танкер, коли він проходив через Гібралтарську протоку, намагаючись перекрити засоби, які підживлюють вторгнення росії в Україну.

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон22.01.26, 16:26 • 2942 перегляди

Як вказано, ВМС Великої Британії регулярно проводять місії зі стеження, щоб відстежувати будь-які потенційні загрози національній безпеці, включаючи критичну інфраструктуру, таку як підводні кабелі або трубопроводи.

Британський флот три дні переслідував російську субмарину через Ла-Манш12.12.25, 10:05 • 3974 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Війна в Україні
Королівський військово-морський флот
НАТО
Франція
Велика Британія
Україна