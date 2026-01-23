Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші

Королівський флот Великої Британії у п'ятницю стежив за російськими суднами, що пропливають через Ла-Манш, під час дводенної операції, скоординованої з союзниками по НАТО, повідомив флот, на тлі того, як військовий альянс посилює моніторинг російського судноплавства, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Британські ВМС повідомили, що два патрульні кораблі, підтримані вертольотом Wildcat, були відправлені для перехоплення російського військового корабля "Бойкий" (Boikiy) та супроводжуючого його нафтового танкера MT General Skobelev, коли вони прямували на північ, перш ніж передати моніторинг союзнику по НАТО.

Операція відбулася через день після того, як Велика Британія заявила, що надала підтримку французькій операції з висадки на підсанкційний російський нафтовий танкер, коли він проходив через Гібралтарську протоку, намагаючись перекрити засоби, які підживлюють вторгнення росії в Україну.

Як вказано, ВМС Великої Британії регулярно проводять місії зі стеження, щоб відстежувати будь-які потенційні загрози національній безпеці, включаючи критичну інфраструктуру, таку як підводні кабелі або трубопроводи.

