Британський флот три дні переслідував російську субмарину через Ла-Манш

Британський Королівський флот три дні відстежував російську субмарину через Ла-Манш, щоб "захистити" води Великобританії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Танкер британського флоту супроводжував російський підводний човен, коли той плив на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.

Як повідомляє BBC, Королівський флот у випадку занурення під воду російської субмарини був готовий перейти до "протичовнової" операції, тобто, змусити підняти її на поверхню.

Військово-морські сили Британії продовжували стежити за російським підводним човном і буксиром, поки вони не наблизилися до північного заходу Франції, після чого їх відстеження було передано союзнику по НАТО, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку грудня 2025 року французькі морські піхотинці відкрили вогонь по п'яти невідомих безпілотниках, які пролетіли над військово-морською базою Іль-Лонг. Там розміщені атомні підводні човни Франції.