Британський флот три дні переслідував російську субмарину через Ла-Манш

Ексклюзив
07:00 • 2712 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 12731 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 25717 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 34857 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 31246 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 32432 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44698 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21711 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21724 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17161 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови11 грудня, 22:31 • 5382 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 6810 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 10532 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 9636 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 10830 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 44681 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 50623 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 51022 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 61759 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 62293 перегляди
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 32028 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 33888 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 39194 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 35361 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 43637 перегляди
Британський флот три дні переслідував російську субмарину через Ла-Манш

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Танкер британського флоту переслідував російський підводний човен, що плив на поверхні через Ла-Манш. Відстеження було передано союзнику по НАТО після наближення до північного заходу Франції.

Британський флот три дні переслідував російську субмарину через Ла-Манш

Британський Королівський флот три дні відстежував російську субмарину через Ла-Манш, щоб "захистити" води Великобританії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Танкер британського флоту супроводжував російський підводний човен, коли той плив на поверхні з Північного моря через протоку Дувр у Ла-Манш.

Як повідомляє BBC, Королівський флот у випадку занурення під воду російської субмарини був готовий перейти до "протичовнової" операції, тобто, змусити підняти її на поверхню.

Військово-морські сили Британії продовжували стежити за російським підводним човном і буксиром, поки вони не наблизилися до північного заходу Франції, після чого їх відстеження було передано союзнику по НАТО, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку грудня 2025 року французькі морські піхотинці відкрили вогонь по п'яти невідомих безпілотниках, які пролетіли над військово-морською базою Іль-Лонг. Там розміщені атомні підводні човни Франції.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Сутички
Королівський військово-морський флот
НАТО
Франція
Велика Британія