Британский флот три дня преследовал российскую субмарину через Ла-Манш

Киев

 • 132 просмотра

Танкер британского флота преследовал российскую подводную лодку, плывшую по поверхности через Ла-Манш. Отслеживание было передано союзнику по НАТО после приближения к северо-западу Франции.

Британский флот три дня преследовал российскую субмарину через Ла-Манш

Британский Королевский флот три дня отслеживал российскую субмарину через Ла-Манш, чтобы "защитить" воды Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Танкер британского флота сопровождал российскую подводную лодку, когда та плыла на поверхности из Северного моря через пролив Дувр в Ла-Манш.

Как сообщает BBC, Королевский флот в случае погружения под воду российской субмарины был готов перейти к "противолодочной" операции, то есть, заставить поднять ее на поверхность.

Военно-морские силы Британии продолжали следить за российской подводной лодкой и буксиром, пока они не приблизились к северо-западу Франции, после чего их отслеживание было передано союзнику по НАТО, говорится в сообщении.

Напомним

В начале декабря 2025 года французские морские пехотинцы открыли огонь по пяти неизвестным беспилотникам, пролетевшим над военно-морской базой Иль-Лонг. Там размещены атомные подводные лодки Франции.

Евгений Устименко

