Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування

20:34 • 2324 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 7258 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 10634 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 20746 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 20685 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16965 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 24284 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 50999 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21834 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24673 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Популярнi новини
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21557 перегляди
Орбан каже, що Угорщина не пускатиме Україну в ЄС ще 100 років. У Києві відповідають - господар у москві стільки не протягне23 січня, 13:34 • 4442 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка23 січня, 14:25 • 7984 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft16:14 • 13077 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка17:02 • 7118 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 20756 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 51002 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 74137 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 69877 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 72148 перегляди
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 21591 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 21447 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 36891 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 52234 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 46816 перегляди
Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Нафтовий танкер "Прогрес" із понад 700 тис. барелів нафти Urals дрейфує біля узбережжя Алжиру після втрати керування. Судно класу LR2, що прямувало до Суецького каналу, раптово змінило курс та втратило швидкість.

Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування

Нафтовий танкер тіньового флоту рф, що перевозив понад 700 тисяч барелів нафти марки Urals, зафіксований у дрейфі поблизу узбережжя Алжиру. Згідно з даними систем відстеження суден, 19-річний танкер різко змінив курс та втратив швидкість, що свідчить про серйозні технічні несправності на борту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судно класу LR2 під назвою "Прогрес" прямувало до Суецького каналу, проте в середу вдень несподівано залишило основні судноплавні шляхи. Наступного ранку навігаційний статус танкера було офіційно змінено на "Не під керуванням", а його швидкість впала до критичного одного вузла.

Десятки підсанкційних російських танкерів вільно проходять через Ла-Манш, попри санкції Британії - BBC23.01.26, 16:16 • 3238 переглядiв

Згідно з міжнародними морськими правилами, такий статус означає, що через виняткові обставини, як-от поломка двигуна або рульового механізму, судно не може самостійно маневрувати та ухилятися від зіткнення з іншими суднами.

Тіньовий флот під прицілом санкцій та контролю

Танкер "Прогрес" перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу через активну участь у транспортуванні російської нафти в обхід обмежень. Протягом останнього року власники двічі змінювали назву судна, а в листопаді воно було переведене під російський прапор і внесене до внутрішнього реєстру судноплавства.

Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші23.01.26, 15:55 • 2064 перегляди

Цей випадок стався на тлі посилення контролю з боку західних союзників: лише напередодні інший танкер із російською сировиною був затриманий військово-морськими силами Франції на аналогічному маршруті.

Технічні ризики та екологічна загроза

Поточна ситуація з дрейфуючим танкером підкреслює високі ризики використання застарілих суден тіньового флоту для перевезення небезпечних вантажів. Оператор судна, петербурзька компанія "Легасі Марін", наразі не надала жодних коментарів щодо стану екіпажу чи планів із буксирування об’єкта. Тривале перебування некерованого танкера з великим обсягом нафти у густонаселеному судноплавному регіоні створює додаткові виклики для безпеки мореплавства в акваторії Середземного моря. 

Французькі ВМС перехопили нафтовий танкер "тіньового флоту" з рф у Середземному морі - Макрон22.01.26, 16:26 • 3000 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Середземне море
Bloomberg
Європейський Союз
Алжир
Франція
Велика Британія