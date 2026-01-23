Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування

Нафтовий танкер тіньового флоту рф, що перевозив понад 700 тисяч барелів нафти марки Urals, зафіксований у дрейфі поблизу узбережжя Алжиру. Згідно з даними систем відстеження суден, 19-річний танкер різко змінив курс та втратив швидкість, що свідчить про серйозні технічні несправності на борту. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Судно класу LR2 під назвою "Прогрес" прямувало до Суецького каналу, проте в середу вдень несподівано залишило основні судноплавні шляхи. Наступного ранку навігаційний статус танкера було офіційно змінено на "Не під керуванням", а його швидкість впала до критичного одного вузла.

Згідно з міжнародними морськими правилами, такий статус означає, що через виняткові обставини, як-от поломка двигуна або рульового механізму, судно не може самостійно маневрувати та ухилятися від зіткнення з іншими суднами.

Тіньовий флот під прицілом санкцій та контролю

Танкер "Прогрес" перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу через активну участь у транспортуванні російської нафти в обхід обмежень. Протягом останнього року власники двічі змінювали назву судна, а в листопаді воно було переведене під російський прапор і внесене до внутрішнього реєстру судноплавства.

Цей випадок стався на тлі посилення контролю з боку західних союзників: лише напередодні інший танкер із російською сировиною був затриманий військово-морськими силами Франції на аналогічному маршруті.

Технічні ризики та екологічна загроза

Поточна ситуація з дрейфуючим танкером підкреслює високі ризики використання застарілих суден тіньового флоту для перевезення небезпечних вантажів. Оператор судна, петербурзька компанія "Легасі Марін", наразі не надала жодних коментарів щодо стану екіпажу чи планів із буксирування об’єкта. Тривале перебування некерованого танкера з великим обсягом нафти у густонаселеному судноплавному регіоні створює додаткові виклики для безпеки мореплавства в акваторії Середземного моря.

