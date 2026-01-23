$43.170.01
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 12157 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 32177 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 17394 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 20020 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 27868 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 65213 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33608 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31276 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29434 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Десятки підсанкційних російських танкерів вільно проходять через Ла-Манш, попри санкції Британії - BBC

Київ • УНН

 • 240 перегляди

42 підсанкційні російські танкери пройшли через Ла-Манш після того, як Велика Британія отримала юридичні гарантії щодо їх затримання. Серед них були танкери Sofos та "Наследие", на які МЗС Великої Британії наклало санкції у травні 2025 року.

Десятки підсанкційних російських танкерів вільно проходять через Ла-Манш, попри санкції Британії - BBC

Попри обіцянки Великої Британії "посилити зашморг" навколо росії, десятки підсанкційних російських танкерів проходять через Ла-Манш. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За інформацією журналістів, на початку цього місяця уряд Великої Британії отримав юридичні гарантії, що такі судна можуть бути затримані. Проте 42 санкціоновані танкери спокійно пройшли через пролив вже після оприлюднення даної інформації.

Серед них був Sofos - танкер, на який у травні 2025 року було накладено санкції Міністерством закордонних справ Великої Британії. Він пройшов через Ла-Манш після подорожі з Венесуели і рушив до російського санкт-петербурга.

Дані суднового стеження показують, що Sofos завантажив нафту в Росії в середині листопада, після чого відправився до Туреччини, а потім до Венесуели, де вимкнув свій сигнал стеження.

Танкер "Наследие", якому понад 20 років, також увійшов у Ла-Манш у січні. У травні 2025 року на судно було накладено санкції з боку Великої Британії - з 2023 року даний корабель входить до складу тіньового флоту.

Наразі британські війська ще не захопили самостійно жодного судна тіньового флоту. Це попри те, що з початку січня було виявлено шість танкерів, які проходять через Ла-Манш під фальшивими прапорами.

