Попри обіцянки Великої Британії "посилити зашморг" навколо росії, десятки підсанкційних російських танкерів проходять через Ла-Манш. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За інформацією журналістів, на початку цього місяця уряд Великої Британії отримав юридичні гарантії, що такі судна можуть бути затримані. Проте 42 санкціоновані танкери спокійно пройшли через пролив вже після оприлюднення даної інформації.

Серед них був Sofos - танкер, на який у травні 2025 року було накладено санкції Міністерством закордонних справ Великої Британії. Він пройшов через Ла-Манш після подорожі з Венесуели і рушив до російського санкт-петербурга.

Дані суднового стеження показують, що Sofos завантажив нафту в Росії в середині листопада, після чого відправився до Туреччини, а потім до Венесуели, де вимкнув свій сигнал стеження.

Танкер "Наследие", якому понад 20 років, також увійшов у Ла-Манш у січні. У травні 2025 року на судно було накладено санкції з боку Великої Британії - з 2023 року даний корабель входить до складу тіньового флоту.

Наразі британські війська ще не захопили самостійно жодного судна тіньового флоту. Це попри те, що з початку січня було виявлено шість танкерів, які проходять через Ла-Манш під фальшивими прапорами.

