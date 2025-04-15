18 серпня: День "ніколи не здавайся", День відкриття гелію

18 серпня, люди, в багатьох країнах світу вшановують людей, які, незважаючи на різноманітні життєві труднощі, проявляли наполегливість та досягали поставленої мети, та відзначають День "ніколи не здавайся. "