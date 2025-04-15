Фрегат "адмірал головко" з гіперзвуковими ракетами "циркон" здійснив навчання в Ла-Манші. Екіпаж відпрацював протидію
безпілотникам та провів тренування з ППО і протичовнової оборони.
973 мігранти на 17 човнах перетнули Ла-Манш до Британії у суботу. Це найбільша денна кількість нелегальних прибуттів у 2024 році,
перевищивши попередній рекорд 18 червня у 882 особи.
18 серпня, люди, в багатьох країнах світу вшановують людей, які, незважаючи на різноманітні життєві труднощі, проявляли наполегливість та досягали поставленої мети, та відзначають День "ніколи не здавайся. "
Невеликий човен з мігрантами перекинувся у Ла-Манші 28 лютого. Влада розслідує інцидент, але поки що не повідомляє про кількість жертв.