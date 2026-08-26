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рф вперше за 10 років залишилася без військових кораблів у Середземному морі

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

Останні російські кораблі залишили Середземне море 30 червня. Тепер флот рф зосереджений у Балтійському морі та Атлантиці.

рф вперше за 10 років залишилася без військових кораблів у Середземному морі

Військово-морський флот росії з червня не має військової присутності у Середземному морі. За оцінкою представників НАТО, це перший такий випадок щонайменше за останні 10 років. Про це пише УНН із посиланням на Defense Express.

Деталі

Останні російські кораблі залишили регіон 30 червня. Тоді фрегат "Адмірал Касатонов" та танкер забезпечення "Академік Пашин" вийшли із Середземного моря після поповнення запасів в алжирському порту Оран.

За даними НАТО, зараз російські кораблі значно активніші у Балтійському морі та Атлантиці біля берегів Північної Європи. Основна причина – необхідність супроводжувати танкери російського "тіньового флоту", що створює додаткове навантаження на можливості ВМФ рф.

росія перекинула кораблі для захисту "тіньового флоту"

У НАТО звертають увагу на серйозний дефіцит у російського флоту суден забезпечення, зокрема спеціалізованих танкерів-заправників. Саме їхня кількість значною мірою визначає, наскільки далеко росія може розгортати свої військові кораблі та одночасно виконувати інші завдання.

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Попри відсутність кораблів у Середземному морі, росія зберігає військово-морську присутність у Ла-Манші. У липні фрегат "Адмірал Григорович" замінив сторожовий корабель "Неустрашимий". Він регулярно супроводжує російські танкери через протоку між Великою Британією та Францією.

Defense Express зазначає, що британські та французькі військові фактично не перешкоджають такому супроводу. Зокрема, у квітні російський "Адмірал Григорович" під час проходження Ла-Маншем навіть супроводжувався британським військовим танкером RFA Tideforce.

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Степан Гафтко

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