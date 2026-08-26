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РФ впервые за 10 лет осталась без военных кораблей в Средиземном море

Киев • УНН

 • 2090 просмотра

Последние российские корабли покинули Средиземное море 30 июня. Теперь флот РФ сосредоточен в Балтийском море и Атлантике.

РФ впервые за 10 лет осталась без военных кораблей в Средиземном море

Военно-морской флот россии с июня не имеет военного присутствия в Средиземном море. По оценке представителей НАТО, это первый подобный случай как минимум за последние 10 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

Последние российские корабли покинули регион 30 июня. Тогда фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер снабжения "Академик Пашин" вышли из Средиземного моря после пополнения запасов в алжирском порту Оран.

По данным НАТО, сейчас российские корабли значительно активнее в Балтийском море и Атлантике у берегов Северной Европы. Основная причина — необходимость сопровождать танкеры российского "теневого флота", что создает дополнительную нагрузку на возможности ВМФ рф.

россия перебросила корабли для защиты "теневого флота"

В НАТО обращают внимание на серьезный дефицит у российского флота судов снабжения, в частности специализированных танкеров-заправщиков. Именно их количество в значительной степени определяет, насколько далеко россия может развертывать свои военные корабли и одновременно выполнять другие задачи.

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Несмотря на отсутствие кораблей в Средиземном море, россия сохраняет военно-морское присутствие в Ла-Манше. В июле фрегат "Адмирал Григорович" заменил сторожевой корабль "Неустрашимый". Он регулярно сопровождает российские танкеры через пролив между Великобританией и Францией.

Defense Express отмечает, что британские и французские военные фактически не препятствуют такому сопровождению. В частности, в апреле российский "Адмирал Григорович" во время прохождения Ла-Манша даже сопровождался британским военным танкером RFA Tideforce.

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Степан Гафтко

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