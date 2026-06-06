Не только база в кронштадте — СБУ подтвердила поражение арсенала вмф рф и нефтебазы под краснодаром

Служба безопасности Украины подтвердила совместное с Силами обороны поражение 15-го арсенала ВМФ рф, Кронштадтской военно-морской базы и нефтебазы в Усть-Лабинске под Краснодаром, пишет УНН.

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины "Альфы" СБУ совместно с ВСУ и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории рф. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ рф в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае