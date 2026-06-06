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Не только база в кронштадте — СБУ подтвердила поражение арсенала вмф рф и нефтебазы под краснодаром

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Силы обороны поразили 15-й арсенал вмф рф, базу в Кронштадте и нефтебазу на Кубани. На объектах зафиксированы масштабные пожары и детонация боеприпасов.

Не только база в кронштадте — СБУ подтвердила поражение арсенала вмф рф и нефтебазы под краснодаром
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила совместное с Силами обороны поражение 15-го арсенала ВМФ рф, Кронштадтской военно-морской базы и нефтебазы в Усть-Лабинске под Краснодаром, пишет УНН.

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, воины "Альфы" СБУ совместно с ВСУ и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории рф. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ рф в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае

- сообщили в СБУ.

По данным СБУ, "после успешной атаки на склады 15-го арсенала ВМФ рф там наблюдаются пожар и вторичная детонация".

На объекте, как указано, хранятся ракеты и боеприпасы. В местных чатах сообщают о возможной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

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"Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода", - отметили в СБУ.

Все эти военные объекты, как сообщается, обеспечивают деятельность корабельной группировки врага в Балтийском море.

"На территории нефтебазы "Усть-Лабинск" зафиксирован ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огнем охвачено как минимум три резервуара с нефтепродуктами", - указали в СБУ.

Эта нефтебаза, как отмечается, является важным тыловым узлом хранения и поставки топлива для российских войск на южном и восточном направлениях.

"Такого рода спецоперации ослабляют Балтийский флот врага. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей. Их вывод из строя усложняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности россии действовать в Балтийском регионе", - подчеркнули в СБУ.

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Дополнение

В последние месяцы ВСУ систематически поражают российские НПЗ и порты на территории рф на расстоянии до 1700 км. 

По оценкам аналитиков, в основном во время ударов вглубь рф Украина использует дроны FP-1 производства Fire Point.

Наиболее показательными стали удары по Москве и Ленинградской области. 

Юлия Шрамко

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