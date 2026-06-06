ССО подтвердили поражение стратегической базы балтийского флота рф в кронштадте
Киев • УНН
Подразделения ССО совместно с СБУ и СБС поразили дронами базу Кронштадт возле Санкт-Петербурга. На территории военного объекта зафиксирован пожар.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение военно-морской базы Балтийского флота РФ "Кронштадт" и сообщили детали, пишет УНН.
В ночь на 6 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций совместно с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга. Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание
"Кронштадт", указали в ССО, является символом военно-морских сил россии и стратегическим элементом военной машины врага. На базе размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.
"После уничтожения Украиной части возможностей россии в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь пришла очередь гореть и одной из старейших военно-морских баз рф", - отметили в ССО.
От границы Украины до военно-морской базы "Кронштадт" – около 1000 километров.
Дополнение
В последние месяцы ВСУ систематически поражают российские НПЗ и порты на территории рф на расстоянии до 1700 км.
По оценкам аналитиков, в основном во время ударов вглубь рф Украина использует дроны FP-1 производства Fire Point.
Наиболее показательными стали удары по Москве и Ленинградской области.