День ВМФ в России прошёл как позорная имитация с путиным на фоне нарисованной лодки - ЦПД

Нынешний День Военно-морского флота в России оказался еще более позорным, чем ожидалось: вместо масштабного шоу и демонстрации силы россияне получили печальную имитацию праздника за закрытыми дверями — с путиным на фоне нарисованной подводной лодки. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что не рады были такому "празднику" и жители санкт-петербурга, ведь приезд российского диктатора владимира путина в город сопровождался тотальной блокировкой мобильного интернета и связи и перекрытием улиц.

"Праздничную" атмосферу оценили и моряки, которые бродили по пустой дворцовой площади, удивляясь отсутствию зрителей. Z-блогеры также не скрывали своего разочарования, называя событие "парадом в гаражном кооперативе" - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что это действо стало самым выразительным маркером того, что война сделала с Россией.

"ВМФ РФ, "мощь" которого российская пропаганда десятилетиями навязывала миру, сегодня не способен даже безопасно пройти Невой", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

15 июля российский диктатор владимир путин приказал перевести морские ядерные силы в состояние полной боевой готовности. Об этом заявил его помощник николай патрушев.

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