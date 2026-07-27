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Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Российские ВМС сформировали первый полк беспилотных систем в составе Северного флота. Планируется создать дополнительные полки и включить аналогичную структуру в Тихоокеанский флот в 2027 году.

Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW

Российский флот формирует полки беспилотных систем, вероятно, частично для защиты российских судов от усиленных украинских ударов по российским военно-морским объектам в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на сделанное накануне заявление главнокомандующего ВМС России адмирала Александра Моисеева, по словам которого российские ВМС сформировали свой первый полк беспилотных систем в составе Северного флота и планируют сформировать дополнительные полки беспилотных систем и включить аналогичную структуру в состав Тихоокеанского флота России в 2027 году.

Российские вооруженные силы ввели широкий спектр мер для защиты от усиления ударной кампании Украины ... путем перемещения и рассредоточения кораблей, установки сетей для борьбы с беспилотниками и введения мобильных оперативных групп и авиационного патрулирования, но в основном не смогли защититься от украинских ударов и адаптироваться к ним

- указывают в ISW.

Эксперты добавляют, что российский диктатор Владимир Путин использовал День ВМС России, чтобы продемонстрировать свою силу, одновременно усиливая экспансионистские территориальные претензии за пределами Украины. В частности, по его словам, российские ВМС играют "жизненно важную роль в достижении военных целей России в Украине и являются ключевым элементом в обеспечении глобальной безопасности России".

Напомним

15 июля российский диктатор Владимир Путин приказал перевести морские ядерные силы в состояние полной боевой готовности. Об этом заявил его помощник Николай Патрушев.

ВМС подтвердили уничтожение корабля фсб рф "Изумруд" под новороссийском14.07.26, 14:44 • 8605 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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