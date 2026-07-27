Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW

Российский флот формирует полки беспилотных систем, вероятно, частично для защиты российских судов от усиленных украинских ударов по российским военно-морским объектам в Черном и Азовском морях. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики указывают на сделанное накануне заявление главнокомандующего ВМС России адмирала Александра Моисеева, по словам которого российские ВМС сформировали свой первый полк беспилотных систем в составе Северного флота и планируют сформировать дополнительные полки беспилотных систем и включить аналогичную структуру в состав Тихоокеанского флота России в 2027 году.

Российские вооруженные силы ввели широкий спектр мер для защиты от усиления ударной кампании Украины ... путем перемещения и рассредоточения кораблей, установки сетей для борьбы с беспилотниками и введения мобильных оперативных групп и авиационного патрулирования, но в основном не смогли защититься от украинских ударов и адаптироваться к ним