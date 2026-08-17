путін перекидає бойові кораблі на Балтику на тлі погроз європейцям - Bild

глава кремля володимир путін посилює загрозу в Балтійському морі - лише через кілька днів після есмінця "Адмірал Левченко" до Балтики також прибув сучасний ракетний фрегат "Адмірал Касатонов" зі складу північного флоту росії, і розгортання відбувається в той час, коли путін погрожує Європі контрзаходами у відповідь на санкції проти "тіньового флоту" росії, повідомляє Bild, пише УНН.

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"Адміралом Касатоновим", пише видання, москва відправляє до Балтійського моря один зі своїх найсучасніших військових кораблів. Газета Kieler Nachrichten першою повідомила про це. Фрегат, введений в експлуатацію у 2020 році, належить до класу "Адмірал Горшков" і, за даними російських джерел, може стріляти крилатими ракетами "Калібр" і "Циркон". Зовсім недавно його було розгорнуто для забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш.

Наприкінці липня росія вже розгорнула до Балтійського моря есмінець "Адмірал Левченко" зі складу північного флоту рф. Військовий корабель, довжиною понад 160 метрів, належить до радянського класу "Удалой" і перебуває на службі з 1988 року. "Адмірал Левченко" спочатку був розроблений для боротьби з підводними човнами та оснащений зенітними системами, торпедами, палубними гарматами та бортовими гелікоптерами. Офіційних заяв москви щодо причин його розгортання не було. Однак росія вже кілька місяців все частіше розгортає військові кораблі для супроводу танкерів та вантажних суден "тіньового флоту", вказує видання.

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Лише кілька днів тому путін погрожував європейським державам, які вживають заходів проти російського "тіньового флоту". Він назвав інспекції західних держав "нічим іншим, як піратством та грабунком", і заявив, що росія відповість "дзеркальними заходами". Він мав на увазі російські висадки на борт європейських торговельних суден. Кремлівський диктатор не згадав, що, на відміну від європейських торговельних суден, кораблі "тіньового флоту" навмисно обходять санкції та ігнорують міжнародні морські правила, зауважує видання.

Експерт з морської безпеки Моріц Брейк, як повідомляється, застерігає від того, щоб не сприймати погрози путіна як просто риторику. "Стратегічно москва насамперед намагається створити невизначеність і збільшити вартість західних заходів проти свого "тіньового флоту"", – пояснює він. Саме з цієї причини у Європи не повинно створюватися враження, "що такі загрози будуть терпітися, особливо якщо за ними підуть дії", сказав Брейк.

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