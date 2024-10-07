До Британії через Ла-Манш за день прибули понад 970 мігрантів - максимум за цей рік
Київ • УНН
973 мігранти на 17 човнах перетнули Ла-Манш до Британії у суботу. Це найбільша денна кількість нелегальних прибуттів у 2024 році, перевищивши попередній рекорд 18 червня у 882 особи.
Британія у суботу зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.
Загалом 973 мігранти на 17 човнах перетнули Ла-Манш у суботу – це найбільше щоденне число цього року
Деталі
Зазначається, що протягом 5 жовтня до британських берегів прийшли 17 човнів, заповнених людьми. Сукупно на них прибули 973 особи, що є найбільшою денною кількістю протягом 2024 року.
Попередній денний рекорд року Велика Британія зафіксувала 18 червня, коли прибули 882 особи.
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