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До Британії через Ла-Манш за день прибули понад 970 мігрантів - максимум за цей рік

До Британії через Ла-Манш за день прибули понад 970 мігрантів - максимум за цей рік

Київ • УНН

 • 17225 перегляди

973 мігранти на 17 човнах перетнули Ла-Манш до Британії у суботу. Це найбільша денна кількість нелегальних прибуттів у 2024 році, перевищивши попередній рекорд 18 червня у 882 особи.

Британія у суботу зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.

Загалом 973 мігранти на 17 човнах перетнули Ла-Манш у суботу – це найбільше щоденне число цього року

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що протягом 5 жовтня до британських берегів прийшли 17 човнів, заповнених людьми. Сукупно на них прибули 973 особи, що є найбільшою денною кількістю протягом 2024 року.

Попередній денний рекорд року Велика Британія зафіксувала 18 червня, коли прибули 882 особи.

Мексиканські солдати вбили 6 мігрантів під час стрілянини на кордоні03.10.24, 01:31 • 18234 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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