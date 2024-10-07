В Британию через Ла-Манш за день прибыли более 970 мигрантов - максимум за этот год

Великобритания в субботу зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках. Об этом сообщает SkyNews, пишет УНН.

Всего 973 мигранта на 17 лодках пересекли Ла-Манш в субботу - это самое большое ежедневное число в этом году - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в течение 5 октября к британским берегам пришли 17 лодок, заполненных людьми. Совокупно на них прибыли 973 человека, что является наибольшим дневным количеством в течение 2024 года.

Предыдущий дневной рекорд года Великобритания зафиксировала 18 июня, когда прибыли 882 человека.

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