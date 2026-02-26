Захоплений нафтовий танкер Marinera на шляху через Атлантику після перебування біля Шотландії - ЗМІ
Київ • УНН
Нафтовий танкер Marinera під російським прапором, захоплений у північній Атлантиці, прямує до Сполучених Штатів. США звинуватили судно в порушенні санкцій, перевозячи нафту для Венесуели, росії та Ірану.
Нафтовий танкер Marinera під російським прапором, захоплений у північній Атлантиці, розпочав свій шлях до Сполучених Штатів після того, як був пришвартований у шотландських водах, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
З того часу танкер перебував там, але тепер його супроводжують у Північне море, пише видання.
Вважається, що Marinera, який раніше називався Bella 1, буксирується з Шотландії до Ла-Маншу, а потім вирушить через Атлантичний океан, вказує видання.
США звинуватили Marinera у порушенні санкцій, перевозячи нафту для Венесуели, росії та Ірану.
Уряд Великої Британії підтримав операцію із захоплення танкера, заявивши, що це були законні дії проти судна, причетного до порушення санкцій.
Міністерство оборони Великої Британії, як вказано, надавало оперативну підтримку, а американські літаки використовували аеродроми Великої Британії, зокрема деякі в Шотландії.
Але російський уряд засудив захоплення, вимагаючи, щоб США належним чином ставилися до громадян росії на борту та дозволили їм швидко повернутися до росії.
Джерела в адміністрації США пізніше повідомили, що танкер буде конфіскований у судовому порядку після прибуття до США.
Міністерство оборони Британії на той час підтвердило, що танкер Королівського флоту RFA Tideforce та літаки розвідки Королівських ВПС підтримують американський персонал, і що "стримування, порушення роботи та погіршення стану" російського "тіньового флоту" є пріоритетом.
Marinera перебував у затоці Ферт біля Бургхеду, села на узбережжі Морей.
