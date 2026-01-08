Венс назвав затриманий Marinera "фейковим російським нафтовим танкером", а генпрокурор США анонсувала кримінальні справи для екіпажу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав затриманий танкер Marinera (Bella 1) "фейковим російським нафтовим танкером", а генеральний прокурор країни Пем Бонді вказала, що його екіпаж "не виконав" наказів Берегової охорони США, тому йому загрожує кримінальне переслідування, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У середу США захопили в Атлантичному океані два пов'язані з Венесуелою нафтові танкери, один з яких плив під прапором росії, як пише видання, "у межах агресивних зусиль президента Дональда Трампа диктувати стосовно потоків нафти в Америці та змусити соціалістичний уряд Венесуели стати союзником".

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час суботнього військового рейду на Каракас, США посилюють блокаду суден, що перебувають під санкціями та прямують до та з цієї південноамериканської країни, члена групи виробників нафти ОПЕК. Білий дім також заявив, що планує скасувати деякі санкції, запроваджені Трампом щодо венесуельської нафти у 2019 році під час його першого терміну.

Тижнева погоня через Атлантику завершилася в середу вранці, коли Берегова охорона США та військовий спецпідрозділ США, маючи ордер, затримали нафтотанкер Marinera, який відмовив у висадці на борт минулого місяця, перш ніж перейти під прапор росії, повідомили чиновники.

У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці

"З огляду на наявність російського підводного човна та суден поблизу, це захоплення ризикувало посилити конфронтацію з росією, яка засудила дії США щодо Венесуели та вже має суперечки із Заходом через війну в Україні", - вказує видання.

Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів

Це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони фактично намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути режиму санкцій - сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

Раніше в середу Берегова охорона США також перехопила танкер з венесуельською нафтою M Sophia під панамським прапором поблизу північно-східного узбережжя Південної Америки, повідомили американські чиновники, що стало четвертим захопленням за останні тижні. Танкер був повністю завантажений, згідно з даними державної нафтової компанії Венесуели PDVSA.

США заявили про захоплення другого нафтового танкера "тіньового флоту" у Карибському морі

На Marinera, раніше відомому як Bella 1, не було нафти, але США стверджують, що він і M Sophia належать до "тіньового флоту" танкерів, що використовуються для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели та Ірану, пише видання.

"Єдиним дозволеним морським транспортуванням енергоносіїв буде те, що відповідає американському законодавству та національній безпеці, - заявив заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер. - Існує необмежений економічний потенціал для енергетичного сектору Венесуели через законні та дозволені комерційні канали, встановлені Сполученими Штатами".

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що екіпаж Marinera докладав "шалених зусиль, щоб уникнути затримання" та "не виконав" наказів Берегової охорони, тому йому загрожує кримінальне переслідування.

"Внаслідок невиконання наказів Берегової охорони члени екіпажу цього судна перебувають під повним слідством, і проти всіх винних будуть порушені кримінальні справи", - написала Бонді у X.

Реакція Китаю

Адміністрація Трампа також наполягала на угоді з Венесуелою щодо перенаправлення поставок, призначених для Китаю, головного покупця Венесуели, та отримання доступу до сирої нафти на суму 2 мільярди доларів.

"Зухвале застосування сили Сполученими Штатами проти Венесуели та їхня вимога "Америка понад усе", коли Венесуела розпоряджається власними нафтовими ресурсами, є типовими актами залякування", – заявила журналістам речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Трамп відкрито говорив про контроль над величезними нафтовими запасами Венесуели спільно з американськими нафтовими компаніями після арешту та ув’язнення Мадуро, якого він назвав диктатором, що займається наркоторгівлею, у змові з ворогами Вашингтона.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив пізно в середу, що внаслідок нападу США загинуло 100 людей.

Трамп заявив у середу в соціальних мережах, що Венесуела використає кошти від своєї нафтової угоди зі США для купівлі американської продукції, включаючи сільськогосподарські товари та ліки.

63-річний Мадуро цього тижня не визнав себе винним у злочинах, пов’язаних з наркотиками, коли з’явився в кайданах у федеральному суді Нью-Йорка.

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели

Союзники Мадуро з Соціалістичної партії залишаються при владі у Венесуелі, де в.о. президента Делсі Родрігес балансує між засудженням "викрадення" Мадуро та початком співпраці зі США під явними погрозами подальшого військового насильства з боку Трампа, пише видання.

Тимчасовий лідер Венесуели змінила риторику після попереджень Трампа

Високопосадовці адміністрації Трампа, включаючи державного секретаря Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета, провели в середу секретні брифінги щодо Венесуели для Сенату та Палати представників США. Демократи заявили, що хочуть отримати більше інформації.

"Вони пропонують красти венесуельську нафту під дулом зброї та використовувати цей важіль назавжди для управління країною", - сказав журналістам сенатор-демократ Кріс Мерфі з Коннектикуту.

В інтерв'ю Fox в програмі "Jesse Watters Primetime" Венс припустив, що Сполучені Штати контролюватимуть країну через її нафтові запаси.

"Ми контролюємо енергетичні ресурси, і ми кажемо режиму: вам дозволено продавати нафту, поки ви служите національним інтересам Америки, вам не дозволено продавати її, якщо ви не можете служити національним інтересам Америки", - сказав Венс.

Республіканець Трамп заявив у вівторок, що США перероблять та продадуть до 50 мільйонів барелів нафти, що застрягла у Венесуелі під санкціями США, що є першим кроком у його плані відродження сектору, який давно перебуває у занепаді, попри те, що має найбільші у світі запаси.

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти

Щоб укласти угоду, яку описав Трамп, США "вибірково скасовують санкції" щодо венесуельської нафти, повідомила журналістам у середу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Пізно в середу Родрігес заявила, що її країна відкрита для угоди зі Сполученими Штатами. "Венесуела відкрита для енергетичних відносин, у яких виграють всі сторони", - сказала Родрігес на зустрічі з керівництвом національних зборів країни.

PDVSA підтвердила, що веде переговори зі США в середу, і заявила, що умови переговорів базуються на "суворо комерційних операціях на умовах, які є законними, прозорими та вигідними для обох сторін". Але Financial Times повідомила, що американські нафтові компанії побоюються інвестувати в країну, враховуючи нестабільність зовнішньої політики Трампа, і вимагатимуть "серйозних гарантій" на зустрічі в Білому домі в п'ятницю.

Доповнення

Ціни на сиру нафту впали на світових ринках через очікуване збільшення поставок, вивільнених у межах плану Трампа.

Китай, росія та ліві союзники Венесуели засудили операцію США з метою захоплення Мадуро, у результаті якого загинули десятки венесуельців.

Союзники Вашингтона також глибоко стурбовані надзвичайним прецедентом захоплення іноземного глави держави, на тлі того, як Трамп погрожує подальшими діями, від Мексики до Гренландії, для просування інтересів США, пише видання.