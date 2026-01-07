США заявили про захоплення другого нафтового танкера "тіньового флоту" у Карибському морі

США захопили другий підсанкційний нафтовий танкер Sophia з "тіньового флоту", цього разу в Карибському морі, за даними Південного командування США, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці Міністерство оборони США, у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, затримало моторний танкер "тіньового флоту" без громадянства, на який поширюються санкції, без жодних інцидентів. Перехоплене судно M/T Sophia діяло в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження", - повідомили у Південному командуванні США у X.

У заяві сказано: "Завдяки операції "Південний спис" (Southern Spear) Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та міць по всій Америці".

"Сьогодні вранці влада США захопила два судна: Bella 1 у Північній Атлантиці, на яке був виданий федеральний ордер, та Sophia в Карибському басейні, яке перевозило нафту з Венесуели, порушуючи ембарго. Серед американських військовослужбовців постраждалих немає", - з посиланням на джерела повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X.

У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці