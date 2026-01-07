США заявили про захоплення другого нафтового танкера "тіньового флоту" у Карибському морі

$42.560.14
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 9144 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 14899 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 20622 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 21604 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22285 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17778 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16907 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30828 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 53277 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 14118 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 15089 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 30418 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 23158 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15312 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 12185 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15377 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 20631 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 67023 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104556 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 1432 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 37725 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 57552 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100078 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 91631 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

США заявили про захоплення другого нафтового танкера "тіньового флоту" у Карибському морі

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

США затримали танкер Sophia у Карибському морі, який, за повідомленнями, перевозив нафту з Венесуели, порушуючи ембарго. Це вже другий підсанкційний танкер, захоплений США.

США заявили про захоплення другого нафтового танкера "тіньового флоту" у Карибському морі

США захопили другий підсанкційний нафтовий танкер Sophia з "тіньового флоту", цього разу в Карибському морі, за даними Південного командування США, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці Міністерство оборони США, у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, затримало моторний танкер "тіньового флоту" без громадянства, на який поширюються санкції, без жодних інцидентів. Перехоплене судно M/T Sophia діяло в міжнародних водах та здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження", - повідомили у Південному командуванні США у X.

У заяві сказано: "Завдяки операції "Південний спис" (Southern Spear) Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та міць по всій Америці".

"Сьогодні вранці влада США захопила два судна: Bella 1 у Північній Атлантиці, на яке був виданий федеральний ордер, та Sophia в Карибському басейні, яке перевозило нафту з Венесуели, порушуючи ембарго. Серед американських військовослужбовців постраждалих немає", - з посиланням на джерела повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X.

У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці07.01.26, 16:01 • 2434 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Міністерство оборони США
Венесуела
Сполучені Штати Америки