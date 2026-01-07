США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота" в Карибском море

$42.560.14
14:21 • 1528 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 9088 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 14880 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 20599 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 21588 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22268 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17771 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 16903 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30821 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 53264 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Венесуэла
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дія (сервис)
The New York Times
Дипломатка

США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота" в Карибском море

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

США задержали танкер Sophia в Карибском море, который, по сообщениям, перевозил нефть из Венесуэлы, нарушая эмбарго. Это уже второй подсанкционный танкер, захваченный США.

США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота" в Карибском море

США захватили второй подсанкционный нефтяной танкер Sophia из "теневого флота", на этот раз в Карибском море, по данным Южного командования США, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности задержало моторный танкер "теневого флота" без гражданства, на который распространяются санкции, без каких-либо инцидентов. Перехваченное судно M/T Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения", — сообщили в Южном командовании США в X.

В заявлении сказано: "Благодаря операции "Южное копье" (Southern Spear) Министерство обороны США непоколебимо в своей миссии по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и мощь по всей Америке".

"Сегодня утром власти США захватили два судна: Bella 1 в Северной Атлантике, на которое был выдан федеральный ордер, и Sophia в Карибском бассейне, которое перевозило нефть из Венесуэлы, нарушая эмбарго. Среди американских военнослужащих пострадавших нет", — со ссылкой на источники сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике07.01.26, 16:01 • 2420 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Соединённые Штаты