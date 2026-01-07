США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота" в Карибском море
Киев • УНН
США задержали танкер Sophia в Карибском море, который, по сообщениям, перевозил нефть из Венесуэлы, нарушая эмбарго. Это уже второй подсанкционный танкер, захваченный США.
США захватили второй подсанкционный нефтяной танкер Sophia из "теневого флота", на этот раз в Карибском море, по данным Южного командования США, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности задержало моторный танкер "теневого флота" без гражданства, на который распространяются санкции, без каких-либо инцидентов. Перехваченное судно M/T Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения", — сообщили в Южном командовании США в X.
В заявлении сказано: "Благодаря операции "Южное копье" (Southern Spear) Министерство обороны США непоколебимо в своей миссии по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и мощь по всей Америке".
"Сегодня утром власти США захватили два судна: Bella 1 в Северной Атлантике, на которое был выдан федеральный ордер, и Sophia в Карибском бассейне, которое перевозило нефть из Венесуэлы, нарушая эмбарго. Среди американских военнослужащих пострадавших нет", — со ссылкой на источники сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X.
В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике07.01.26, 16:01 • 2420 просмотров