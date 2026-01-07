США заявили о захвате второго нефтяного танкера "теневого флота" в Карибском море

США захватили второй подсанкционный нефтяной танкер Sophia из "теневого флота", на этот раз в Карибском море, по данным Южного командования США, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром Министерство обороны США в координации с Министерством внутренней безопасности задержало моторный танкер "теневого флота" без гражданства, на который распространяются санкции, без каких-либо инцидентов. Перехваченное судно M/T Sophia действовало в международных водах и осуществляло незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает M/T Sophia в США для окончательного распоряжения", — сообщили в Южном командовании США в X.

В заявлении сказано: "Благодаря операции "Южное копье" (Southern Spear) Министерство обороны США непоколебимо в своей миссии по прекращению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и мощь по всей Америке".

"Сегодня утром власти США захватили два судна: Bella 1 в Северной Атлантике, на которое был выдан федеральный ордер, и Sophia в Карибском бассейне, которое перевозило нефть из Венесуэлы, нарушая эмбарго. Среди американских военнослужащих пострадавших нет", — со ссылкой на источники сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике