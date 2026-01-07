Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти

$42.560.14
49.800.29
ukenru
09:26 • 96 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 240 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 20897 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 43546 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 126413 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 197952 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 78173 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 87882 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 67476 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86274 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 20886 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 13817 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 16846 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 21883 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 11412 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 49995 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 87395 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 173673 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 115490 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 171990 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 26786 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 46784 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 90076 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 82194 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 76963 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів нафти. Продаж нафти за ринковою ціною та дохід контролюватиметься Трампом для блага народів обох країн.

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що тимчасова влада Венесуели "передасть" США від "30 до 50 мільйонів" барелів нафти, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Трамп заявив у Truth Social, що підсанкційна нафта продаватиметься за ринковою ціною, а отриманий дохід контролюватиметься "мною, як президентом Сполучених Штатів", щоб "забезпечити її використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" - без подальших подробиць.

"Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план, - додав він. - Її буде забрано суднами-сховищами та доставлено безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах".

Трамп зустрінеться у п'ятницю з керівниками нафтових компаній США, закликаючи компанії інвестувати у відродження виробництва у Венесуелі, повідомили Axios кілька джерел після того, як він заявив, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній щодо відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели.

Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели06.01.26, 02:19 • 15932 перегляди

Він оцінив, що проєкт може тривати менше ніж 18 місяців.

Тим не менш, аналітики припускають, що відновлення зруйнованих нафтових родовищ Венесуели та інвестиції в енергетичну інфраструктуру, нові та модернізовані заводи будуть масштабним завданням.

Адміністрація Трампа тисне на тимчасовий уряд Венесуели, щоб звільнити всіх підозрюваних шпигунів та інших агентів розвідки з Китаю, росії, Куби та Ірану з південноамериканської країни, повідомив Axios американський чиновник.

Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News07.01.26, 08:58 • 2278 переглядiв

Раніше Трамп заявив, що США проведуть другу військову операцію у Венесуелі, якщо Родрігес не виконає вимог адміністрації.

Як пише видання, США вже імпортують невелику кількість венесуельської нафти на узбережжя Мексиканської затоки - близько 3,4 мільйона барелів у жовтні 2025 року, і це найновіші доступні федеральні дані.

Нафта, про яку говорить Трамп, імовірно, також потрапить до Мексиканської затоки, де нафтопереробні заводи вже обладнані для переробки цього важкого типу нафти, пише видання.

На запитання про коментар речник Білого дому у вівторок увечері Axios сказав: "Truth президента - це коментар".

Кількість нафти, яку назвав Трамп, імовірно, може відображати кількість барелів, що накопичилися під час блокади, заявив аналітик з питань нафти Рорі Джонстон у вівторок у Bluesky.

Трамп готовий направити більше військ до Венесуели у разі відмови тимчасового президента від співпраці: Politico дізналося список вимог06.01.26, 08:56 • 4734 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Truth Social
Куба
Білий дім
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран