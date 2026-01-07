Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що тимчасова влада Венесуели "передасть" США від "30 до 50 мільйонів" барелів нафти, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Трамп заявив у Truth Social, що підсанкційна нафта продаватиметься за ринковою ціною, а отриманий дохід контролюватиметься "мною, як президентом Сполучених Штатів", щоб "забезпечити її використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" - без подальших подробиць.

"Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план, - додав він. - Її буде забрано суднами-сховищами та доставлено безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах".

Трамп зустрінеться у п'ятницю з керівниками нафтових компаній США, закликаючи компанії інвестувати у відродження виробництва у Венесуелі, повідомили Axios кілька джерел після того, як він заявив, що США можуть субсидувати зусилля нафтових компаній щодо відновлення енергетичної інфраструктури Венесуели.

Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели

Він оцінив, що проєкт може тривати менше ніж 18 місяців.

Тим не менш, аналітики припускають, що відновлення зруйнованих нафтових родовищ Венесуели та інвестиції в енергетичну інфраструктуру, нові та модернізовані заводи будуть масштабним завданням.

Адміністрація Трампа тисне на тимчасовий уряд Венесуели, щоб звільнити всіх підозрюваних шпигунів та інших агентів розвідки з Китаю, росії, Куби та Ірану з південноамериканської країни, повідомив Axios американський чиновник.

Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News

Раніше Трамп заявив, що США проведуть другу військову операцію у Венесуелі, якщо Родрігес не виконає вимог адміністрації.

Як пише видання, США вже імпортують невелику кількість венесуельської нафти на узбережжя Мексиканської затоки - близько 3,4 мільйона барелів у жовтні 2025 року, і це найновіші доступні федеральні дані.

Нафта, про яку говорить Трамп, імовірно, також потрапить до Мексиканської затоки, де нафтопереробні заводи вже обладнані для переробки цього важкого типу нафти, пише видання.

На запитання про коментар речник Білого дому у вівторок увечері Axios сказав: "Truth президента - це коментар".

Кількість нафти, яку назвав Трамп, імовірно, може відображати кількість барелів, що накопичилися під час блокади, заявив аналітик з питань нафти Рорі Джонстон у вівторок у Bluesky.

Трамп готовий направити більше військ до Венесуели у разі відмови тимчасового президента від співпраці: Politico дізналося список вимог