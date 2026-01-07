$42.560.14
6 січня, 19:00 • 14918 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 30074 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 107300 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 171463 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 68265 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 82619 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 63899 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84982 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 162617 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 64581 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Адміністрація Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що країна повинна вигнати Китай, росію, Іран та Кубу, а також надати США ексклюзивне партнерство у видобутку нафти. Це є умовою для збільшення обсягів видобутку нафти, оскільки існуючі танкери Венесуели вже заповнені.

Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що режим повинен виконати вимоги Білого дому, перш ніж йому буде дозволено качати більше нафти, з посиланням на три джерела, знайомі з планом адміністрації, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

"По-перше, країна повинна вигнати Китай, росію, Іран та Кубу та розірвати економічні зв'язки", повідомили джерела. "По-друге, Венесуела повинна погодитися на виключне партнерство зі США у видобутку нафти та надавати перевагу Америці під час продажу важкої сирої нафти", додали вони.

Трамп готовий направити більше військ до Венесуели у разі відмови тимчасового президента від співпраці: Politico дізналося список вимог06.01.26, 08:56 • 4616 переглядiв

За словами однієї особи, державний секретар США Марко Рубіо заявив законодавцям на закритому брифінгу в понеділок, що, на його думку, США можуть змусити Венесуелу взятися за справу, оскільки її існуючі нафтові танкери повні. Рубіо також сказав законодавцям, що, за оцінками США, у Каракаса є лише кілька тижнів, перш ніж він стане фінансово неплатоспроможним без продажу своїх нафтових запасів.

В ексклюзивному інтерв'ю ABC News голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що план США залежить від контролю над нафтою Венесуели. Він сказав, що не вірить, що це вимагатиме розгортання американських військ.

"Уряд справді має намір контролювати нафту, беручи під контроль судна, танкери, і жоден з них не збирається йти до Гавани, - сказав Вікер. - І доки вони не почнуть рухатися - ми сподіваємося на відкритий ринок - більше немає танкерів для заповнення, бо вони повністю повні".

Білий дім не заперечував цієї інформації.

"Президент говорить про те, щоб максимально впливати на елементи, що залишилися у Венесуелі, та забезпечити їхню співпрацю зі Сполученими Штатами, зупиняючи нелегальну міграцію, зупиняючи потоки наркотиків, відроджуючи нафтову інфраструктуру та роблячи те, що правильно для венесуельського народу", - за словами високопоставленого чиновника адміністрації.

Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели06.01.26, 02:19 • 15873 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Марко Рубіо
Куба
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран