Трамп вимагає від Венесуели вигнати росію та Китай, співпрацюючи лише зі США щодо нафти - ABC News

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила тимчасовому президенту Венесуели Делсі Родрігес, що режим повинен виконати вимоги Білого дому, перш ніж йому буде дозволено качати більше нафти, з посиланням на три джерела, знайомі з планом адміністрації, повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

"По-перше, країна повинна вигнати Китай, росію, Іран та Кубу та розірвати економічні зв'язки", повідомили джерела. "По-друге, Венесуела повинна погодитися на виключне партнерство зі США у видобутку нафти та надавати перевагу Америці під час продажу важкої сирої нафти", додали вони.

Трамп готовий направити більше військ до Венесуели у разі відмови тимчасового президента від співпраці: Politico дізналося список вимог

За словами однієї особи, державний секретар США Марко Рубіо заявив законодавцям на закритому брифінгу в понеділок, що, на його думку, США можуть змусити Венесуелу взятися за справу, оскільки її існуючі нафтові танкери повні. Рубіо також сказав законодавцям, що, за оцінками США, у Каракаса є лише кілька тижнів, перш ніж він стане фінансово неплатоспроможним без продажу своїх нафтових запасів.

В ексклюзивному інтерв'ю ABC News голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що план США залежить від контролю над нафтою Венесуели. Він сказав, що не вірить, що це вимагатиме розгортання американських військ.

"Уряд справді має намір контролювати нафту, беручи під контроль судна, танкери, і жоден з них не збирається йти до Гавани, - сказав Вікер. - І доки вони не почнуть рухатися - ми сподіваємося на відкритий ринок - більше немає танкерів для заповнення, бо вони повністю повні".

Білий дім не заперечував цієї інформації.

"Президент говорить про те, щоб максимально впливати на елементи, що залишилися у Венесуелі, та забезпечити їхню співпрацю зі Сполученими Штатами, зупиняючи нелегальну міграцію, зупиняючи потоки наркотиків, відроджуючи нафтову інфраструктуру та роблячи те, що правильно для венесуельського народу", - за словами високопоставленого чиновника адміністрації.

