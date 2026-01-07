$42.560.14
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 602 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 21084 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 43837 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 126863 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 198488 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 78369 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 87961 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 67530 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86298 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
публикации
Эксклюзивы
Трамп: Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Продажа нефти по рыночной цене и доход будут контролироваться Трампом для блага народов обеих стран.

Трамп: Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что временные власти Венесуэлы "передадут" США от "30 до 50 миллионов" баррелей нефти, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Трамп заявил в Truth Social, что подсанкционная нефть будет продаваться по рыночной цене, а полученный доход будет контролироваться "мной, как президентом Соединенных Штатов", чтобы "обеспечить ее использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" - без дальнейших подробностей.

"Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план, - добавил он. - Она будет забрана судами-хранилищами и доставлена непосредственно к разгрузочным докам в Соединенных Штатах".

Трамп встретится в пятницу с руководителями нефтяных компаний США, призывая компании инвестировать в возрождение производства в Венесуэле, сообщили Axios несколько источников после того, как он заявил, что США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы.

Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы06.01.26, 02:19 • 15934 просмотра

Он оценил, что проект может занять менее 18 месяцев.

Тем не менее, аналитики предполагают, что восстановление разрушенных нефтяных месторождений Венесуэлы и инвестиции в энергетическую инфраструктуру, новые и модернизированные заводы будут масштабной задачей.

Администрация Трампа оказывает давление на временное правительство Венесуэлы с целью увольнения всех подозреваемых в шпионаже и других агентов разведки из Китая, россии, Кубы и Ирана, сообщил Axios американский чиновник.

Трамп требует от Венесуэлы изгнать россию и Китай, сотрудничая только с США по нефти - ABC News07.01.26, 08:58 • 2288 просмотров

Ранее Трамп заявил, что США проведут вторую военную операцию в Венесуэле, если Родригес не выполнит требований администрации.

Как пишет издание, США уже импортируют небольшое количество венесуэльской нефти на побережье Мексиканского залива - около 3,4 миллиона баррелей в октябре 2025 года, и это самые новые доступные федеральные данные.

Нефть, о которой говорит Трамп, вероятно, также попадет в Мексиканский залив, где нефтеперерабатывающие заводы уже оборудованы для переработки этого тяжелого типа нефти, пишет издание.

На вопрос о комментарии представитель Белого дома во вторник вечером Axios сказал: "Truth президента - это комментарий".

Количество нефти, которое назвал Трамп, вероятно, может отражать количество баррелей, накопившихся во время блокады, заявил аналитик по вопросам нефти Рори Джонстон во вторник в Bluesky.

Трамп готов направить больше войск в Венесуэлу в случае отказа временного президента от сотрудничества: Politico узнало список требований06.01.26, 08:56 • 4736 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Truth Social
Куба
Белый дом
Венесуэла
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Иран