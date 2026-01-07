Трамп: Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что временные власти Венесуэлы "передадут" США от "30 до 50 миллионов" баррелей нефти, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Трамп заявил в Truth Social, что подсанкционная нефть будет продаваться по рыночной цене, а полученный доход будет контролироваться "мной, как президентом Соединенных Штатов", чтобы "обеспечить ее использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!" - без дальнейших подробностей.

"Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план, - добавил он. - Она будет забрана судами-хранилищами и доставлена непосредственно к разгрузочным докам в Соединенных Штатах".

Трамп встретится в пятницу с руководителями нефтяных компаний США, призывая компании инвестировать в возрождение производства в Венесуэле, сообщили Axios несколько источников после того, как он заявил, что США могут субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы.

Он оценил, что проект может занять менее 18 месяцев.

Тем не менее, аналитики предполагают, что восстановление разрушенных нефтяных месторождений Венесуэлы и инвестиции в энергетическую инфраструктуру, новые и модернизированные заводы будут масштабной задачей.

Администрация Трампа оказывает давление на временное правительство Венесуэлы с целью увольнения всех подозреваемых в шпионаже и других агентов разведки из Китая, россии, Кубы и Ирана, сообщил Axios американский чиновник.

Ранее Трамп заявил, что США проведут вторую военную операцию в Венесуэле, если Родригес не выполнит требований администрации.

Как пишет издание, США уже импортируют небольшое количество венесуэльской нефти на побережье Мексиканского залива - около 3,4 миллиона баррелей в октябре 2025 года, и это самые новые доступные федеральные данные.

Нефть, о которой говорит Трамп, вероятно, также попадет в Мексиканский залив, где нефтеперерабатывающие заводы уже оборудованы для переработки этого тяжелого типа нефти, пишет издание.

На вопрос о комментарии представитель Белого дома во вторник вечером Axios сказал: "Truth президента - это комментарий".

Количество нефти, которое назвал Трамп, вероятно, может отражать количество баррелей, накопившихся во время блокады, заявил аналитик по вопросам нефти Рори Джонстон во вторник в Bluesky.

