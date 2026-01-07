Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 10416 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 15628 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 13920 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 17011 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 21127 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 27820 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 25988 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 27338 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 19608 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17980 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 21238 перегляди
"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки7 січня, 12:38 • 3808 перегляди
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters7 січня, 13:09 • 6670 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 9216 перегляди
Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання7 січня, 15:10 • 5810 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"7 січня, 12:23 • 21263 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 26302 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto

Ексклюзив

7 січня, 11:31 • 27824 перегляди
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 27824 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 71936 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 109391 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 9240 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 40472 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 60179 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 102524 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 93969 перегляди
Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Президент США Дональд Трамп не боїться затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями. Білий дім не вважає, що це спровокує напруженість з росією.

Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів

Президент США Дональд Трамп не боїться продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри побоювання підвищення напруженості у відносинах з росією. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, Трамп буде дотримуватися "нашої політики, яка є найкращою для Сполучених Штатів Америки".

Це означає застосування ембарго проти всіх суден "тіньового флоту", які незаконно транспортують нафту

- сказала речниця.

Вона вказала, що у Білому домі не вважають, що це може спровокувати спалах напруженості між США та росією, оскільки Трамп підтримує хороші відносини з російським диктатором володимиром путіним.

"Я вірю, що ці особисті відносини будуть продовжуватися", – додала Лівітт.

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

мзс рф повідомило, що москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами Росії на судні Marinera.

Діяти, а не боятися: Сибіга про підхід Трампа у відносинах з рф07.01.26, 20:13 • 2944 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Володимир Путін
Керолайн Левітт
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки