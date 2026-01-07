Білий дім: Трамп не боїться погіршення відносин з рф через затримання танкерів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп не боїться продовжувати затримувати нафтові танкери, що перебувають під санкціями, попри побоювання підвищення напруженості у відносинах з росією. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, Трамп буде дотримуватися "нашої політики, яка є найкращою для Сполучених Штатів Америки".
Це означає застосування ембарго проти всіх суден "тіньового флоту", які незаконно транспортують нафту
Вона вказала, що у Білому домі не вважають, що це може спровокувати спалах напруженості між США та росією, оскільки Трамп підтримує хороші відносини з російським диктатором володимиром путіним.
"Я вірю, що ці особисті відносини будуть продовжуватися", – додала Лівітт.
Нагадаємо
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.
мзс рф повідомило, що москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами Росії на судні Marinera.
