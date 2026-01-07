Діяти, а не боятися: Сибіга про підхід Трампа у відносинах з рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відзначив рішучість США після затримання російського корабля в Північній Атлантиці. Він наголосив, що діяти замість страху — ключ до ефективних відносин з Росією та наближення миру.
Деталі
Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і Президента Трампа.
Ми вітаємо такий підхід у відносинах з Росією: діяти, а не боятися. Це також стосується мирного процесу і наближення тривалого миру", - йдется у повідомленні.
