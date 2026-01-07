Действовать, а не бояться: Сибига о подходе Трампа в отношениях с РФ
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил решимость США после задержания российского корабля в Северной Атлантике. Он подчеркнул, что действовать вместо страха — ключ к эффективным отношениям с Россией и приближению мира.
Подробности
Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и Президента Трампа.
Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться. Это также касается мирного процесса и приближения длительного мира", - говорится в сообщении.
