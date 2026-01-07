$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 6242 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 10845 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 10609 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 13936 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 18650 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 25179 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 24195 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 25187 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18800 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17557 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Действовать, а не бояться: Сибига о подходе Трампа в отношениях с РФ

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил решимость США после задержания российского корабля в Северной Атлантике. Он подчеркнул, что действовать вместо страха — ключ к эффективным отношениям с Россией и приближению мира.

Действовать, а не бояться: Сибига о подходе Трампа в отношениях с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил решимость США после задержания российского корабля в Северной Атлантике и подчеркнул, что действовать вместо страха — ключ к эффективным отношениям с Россией и приближению мира, пишет УНН.

Подробности

Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и Президента Трампа.

Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться. Это также касается мирного процесса и приближения длительного мира", - говорится в сообщении.

Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом07.01.26, 19:29

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Соединённые Штаты