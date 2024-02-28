У французькому Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, кількість жертв невідома - Reuters
Київ • УНН
Невеликий човен з мігрантами перекинувся у Ла-Манші 28 лютого. Влада розслідує інцидент, але поки що не повідомляє про кількість жертв.
У французькому Ла-Манші в середу 28 лютого перекинувся "невеликий човен" з мігрантами. Інформації щодо кількості жертв поки немає. Про це пише Reuters, передає УНН.
Ми можемо підтвердити, що в Ла-Манші стався інцидент за участю невеликого човна у водах Франції.
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Британський речник також додав, що розслідування інциденту веде французька сторона.
За словами чиновників, човен з мігрантами на борту зазнав аварії в Ла-Манші між Францією та Великою Британією.
Інформацію про катастрофу підтвердив й представник місцевої берегової охорони Франції. Однак він відмовився озвучувати цифри потенційної кількості жертв.