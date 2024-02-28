Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

Во французском Ла-Манше в среду 28 февраля перевернулась "небольшая лодка" с мигрантами. Информации о количестве жертв пока нет. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Мы можем подтвердить, что в Ла-Манше произошел инцидент с участием небольшой лодки в водах Франции. - заявил в комментарии изданию представитель британского правительства.

Детали

Британский представитель также добавил, что расследование инцидента ведет французская сторона.

По словам чиновников, лодка с мигрантами на борту потерпела крушение в Ла-Манше между Францией и Великобританией.

Информацию о катастрофе подтвердил и представитель местной береговой охраны Франции. Однако он отказался озвучивать цифры потенциального количества жертв.