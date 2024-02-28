Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters
Киев • УНН
Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.
Во французском Ла-Манше в среду 28 февраля перевернулась "небольшая лодка" с мигрантами. Информации о количестве жертв пока нет. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Мы можем подтвердить, что в Ла-Манше произошел инцидент с участием небольшой лодки в водах Франции.
Детали
Британский представитель также добавил, что расследование инцидента ведет французская сторона.
По словам чиновников, лодка с мигрантами на борту потерпела крушение в Ла-Манше между Францией и Великобританией.
Информацию о катастрофе подтвердил и представитель местной береговой охраны Франции. Однако он отказался озвучивать цифры потенциального количества жертв.
Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters
Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.
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