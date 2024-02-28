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Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

Во французском Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами, количество жертв неизвестно - Reuters

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 17:22  •  11213 просмотра

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Небольшая лодка с мигрантами перевернулась в Ла-Манше 28 февраля. Власти расследуют инцидент, но пока не сообщают о количестве жертв.

Во французском Ла-Манше в среду 28 февраля перевернулась "небольшая лодка" с мигрантами. Информации о количестве жертв пока нет. Об этом пишет Reuters,  передает УНН.

Мы можем подтвердить, что в Ла-Манше произошел инцидент с участием небольшой лодки в водах Франции.

- заявил в комментарии изданию представитель британского правительства.

Детали

Британский представитель также добавил, что расследование инцидента ведет французская сторона.

По словам чиновников, лодка с мигрантами на борту потерпела крушение в Ла-Манше между Францией и Великобританией.

Информацию о катастрофе подтвердил и представитель местной береговой охраны Франции. Однако он отказался озвучивать цифры потенциального количества жертв.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧПНовости Мира
reutersReuters
la-manshЛа-Манш
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
У французькому Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, кількість жертв невідома - Reuters
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