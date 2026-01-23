Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC

Несмотря на обещания Великобритании "затянуть петлю" вокруг россии, десятки подсанкционных российских танкеров проходят через Ла-Манш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

По информации журналистов, в начале этого месяца правительство Великобритании получило юридические гарантии, что такие суда могут быть задержаны. Однако 42 санкционированных танкера спокойно прошли через пролив уже после обнародования данной информации.

Среди них был Sofos - танкер, на который в мае 2025 года были наложены санкции Министерством иностранных дел Великобритании. Он прошел через Ла-Манш после путешествия из Венесуэлы и направился в российский санкт-петербург.

Данные судового слежения показывают, что Sofos загрузил нефть в россии в середине ноября, после чего отправился в Турцию, а затем в Венесуэлу, где выключил свой сигнал слежения.

Танкер "Наследие", которому более 20 лет, также вошел в Ла-Манш в январе. В мае 2025 года на судно были наложены санкции со стороны Великобритании - с 2023 года данный корабль входит в состав теневого флота.

В настоящее время британские войска еще не захватили самостоятельно ни одного судна теневого флота. Это несмотря на то, что с начала января было обнаружено шесть танкеров, проходящих через Ла-Манш под фальшивыми флагами.

