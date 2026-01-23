Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 3714 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 11975 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 31867 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 17245 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 19872 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 27737 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 65067 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33587 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31265 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29425 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 34959 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 36652 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 86304 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 48712 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 35583 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 31868 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 65067 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62574 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65438 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 75830 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Блогеры
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12476 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 12866 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33662 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49253 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44158 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
MIM-104 Patriot

Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC

Киев • УНН

 • 140 просмотра

42 подсанкционных российских танкера прошли через Ла-Манш после того, как Великобритания получила юридические гарантии по их задержанию. Среди них были танкеры Sofos и "Наследие", на которые МИД Великобритании наложил санкции в мае 2025 года.

Десятки подсанкционных российских танкеров свободно проходят через Ла-Манш, несмотря на санкции Британии - BBC

Несмотря на обещания Великобритании "затянуть петлю" вокруг россии, десятки подсанкционных российских танкеров проходят через Ла-Манш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

По информации журналистов, в начале этого месяца правительство Великобритании получило юридические гарантии, что такие суда могут быть задержаны. Однако 42 санкционированных танкера спокойно прошли через пролив уже после обнародования данной информации.

Среди них был Sofos - танкер, на который в мае 2025 года были наложены санкции Министерством иностранных дел Великобритании. Он прошел через Ла-Манш после путешествия из Венесуэлы и направился в российский санкт-петербург.

Данные судового слежения показывают, что Sofos загрузил нефть в россии в середине ноября, после чего отправился в Турцию, а затем в Венесуэлу, где выключил свой сигнал слежения.

Танкер "Наследие", которому более 20 лет, также вошел в Ла-Манш в январе. В мае 2025 года на судно были наложены санкции со стороны Великобритании - с 2023 года данный корабль входит в состав теневого флота.

В настоящее время британские войска еще не захватили самостоятельно ни одного судна теневого флота. Это несмотря на то, что с начала января было обнаружено шесть танкеров, проходящих через Ла-Манш под фальшивыми флагами.

Британский флот три дня преследовал российскую субмарину через Ла-Манш12.12.2025, 10:05 • 3956 просмотров

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Венесуэла
Ла-Манш
Великобритания
Турция