російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією

Обсяги російської сирої нафти, що перебуває на танкерах у морі, зросли на 60 мільйонів барелів з кінця серпня минулого року. Основною причиною затоварення стало різке зниження закупівель індійськими нафтопереробними заводами, що змушує москву шукати альтернативні ринки або використовувати резервуари для зберігання в Південно-Східній Азії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поставки російської нафти до портів Індії впали до 1,12 мільйона барелів на день протягом перших 25 днів січня, що є найнижчим показником за останні три роки. Падіння попиту збіглося з набуттям чинності заборони Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Через відмову індійських підприємств приймати вантажі, десятки танкерів наразі простоюють на якорі біля узбережжя Індії та Оману.

Загальний обсяг нафти, що зберігається на суднах, стабілізувався на рівні 140 мільйонів барелів. Щоб мінімізувати простої, російські експортери почали розвантажувати частину вантажів у сховищах Індонезії, зокрема в Карімуні та на островах Борнео і Ява.

Посилення санкційного тиску на тіньовий флот

Європейський Союз та Велика Британія активізували заходи проти суден, що перевозять російську нафту в обхід обмежень. Минулого четверга французький флот затримав танкер Grinch у Середземному морі. Цей інцидент змусив інші судна, що прямували з російських портів, терміново змінити курс. Зокрема, два танкери, які вийшли з Мурманська, розвернулися назад до Арктики через кілька годин після захоплення Grinch.

Попри логістичні труднощі, росія наростила середньодобові морські поставки до 3,34 мільйона барелів на тижні, що завершився 25 січня. Це зростання відбулося переважно за рахунок збільшення відвантажень через балтійські порти усть-луга та приморськ.

Вартість експорту та цінові показники

Валова вартість російського морського експорту наприкінці січня вперше за п’ять тижнів перевищила 1 мільярд доларів на тиждень. Цьому сприяло незначне підвищення цін на основні марки нафти. Зокрема, ціна Urals у Балтійському регіоні зросла до 38,44 долара за барель, а в Чорноморському – до 35,98 долара. Найдорожчою залишається тихоокеанська марка ESPO, середня вартість якої досягла 47,43 долара за барель.

