Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 20658 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 18999 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 30513 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 21076 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 39163 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22388 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17239 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 34455 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27789 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Публікації
Ексклюзиви
російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Обсяги російської сирої нафти на танкерах у морі зросли на 60 мільйонів барелів з кінця серпня через зниження закупівель Індією. росія шукає альтернативні ринки та використовує резервуари в Південно-Східній Азії.

російська нафта застрягла на танкерах у морі через скорочення імпорту Індією

Обсяги російської сирої нафти, що перебуває на танкерах у морі, зросли на 60 мільйонів барелів з кінця серпня минулого року. Основною причиною затоварення стало різке зниження закупівель індійськими нафтопереробними заводами, що змушує москву шукати альтернативні ринки або використовувати резервуари для зберігання в Південно-Східній Азії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поставки російської нафти до портів Індії впали до 1,12 мільйона барелів на день протягом перших 25 днів січня, що є найнижчим показником за останні три роки. Падіння попиту збіглося з набуттям чинності заборони Європейського Союзу на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини. Через відмову індійських підприємств приймати вантажі, десятки танкерів наразі простоюють на якорі біля узбережжя Індії та Оману.

Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24.01.26, 05:49 • 8369 переглядiв

Загальний обсяг нафти, що зберігається на суднах, стабілізувався на рівні 140 мільйонів барелів. Щоб мінімізувати простої, російські експортери почали розвантажувати частину вантажів у сховищах Індонезії, зокрема в Карімуні та на островах Борнео і Ява.

Посилення санкційного тиску на тіньовий флот

Європейський Союз та Велика Британія активізували заходи проти суден, що перевозять російську нафту в обхід обмежень. Минулого четверга французький флот затримав танкер Grinch у Середземному морі. Цей інцидент змусив інші судна, що прямували з російських портів, терміново змінити курс. Зокрема, два танкери, які вийшли з Мурманська, розвернулися назад до Арктики через кілька годин після захоплення Grinch.

росія втрачає вплив на Південному Кавказі через "маршрут Трампа" - розвідка26.01.26, 15:13 • 5052 перегляди

Попри логістичні труднощі, росія наростила середньодобові морські поставки до 3,34 мільйона барелів на тижні, що завершився 25 січня. Це зростання відбулося переважно за рахунок збільшення відвантажень через балтійські порти усть-луга та приморськ.

Вартість експорту та цінові показники

Валова вартість російського морського експорту наприкінці січня вперше за п’ять тижнів перевищила 1 мільярд доларів на тиждень. Цьому сприяло незначне підвищення цін на основні марки нафти. Зокрема, ціна Urals у Балтійському регіоні зросла до 38,44 долара за барель, а в Чорноморському – до 35,98 долара. Найдорожчою залишається тихоокеанська марка ESPO, середня вартість якої досягла 47,43 долара за барель. 

Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування23.01.26, 23:55 • 4823 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
