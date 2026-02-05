Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном

Биржевой фонд нефти WTI компании WisdomTree получил самый большой ежедневный приток средств со времен пандемии 2020 года. Инвесторы вложили почти 200 миллионов долларов в этот актив, что увеличило общий капитал фонда на четверть – до 915 миллионов долларов. Такая активность рынка обусловлена резкими колебаниями цен на сырье из-за геополитического противостояния США и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе фьючерсы на американскую нефть продемонстрировали самый стремительный рост с октября, подскочив на 7%. Поводом для этого стали заявления президента США Дональда Трампа о возможности нанесения военных ударов по иранским объектам.

Несмотря на то, что в начале недели напряженность несколько спала, дальнейшие сообщения о военных инцидентах между Вашингтоном и Тегераном заставили трейдеров готовиться к новой волне эскалации и возможным перебоям в поставках топлива.

Специфика инвестирования в фонд WisdomTree

Фонд WisdomTree отслеживает цену сырой нефти через обеспеченные свопы, а не путем прямой покупки фьючерсов. Такая структура позволяет инвесторам зарабатывать на изменении стоимости ресурса, приглушая при этом прямое влияние на реальный фьючерсный рынок. Крупные вливания средств свидетельствуют о том, что рынок воспринимает текущее затишье как временное и закладывает риски возобновления боевых действий в цену нефтепродуктов.

