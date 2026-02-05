Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном

$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 3392 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
20:17 • 8940 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 9398 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 10485 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 12942 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 14966 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13174 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 12896 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19386 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26209 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4.4м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto4 февраля, 14:18 • 12597 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ4 февраля, 14:49 • 13287 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo4 февраля, 15:33 • 8738 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 5994 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 7372 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 33153 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 63728 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 64358 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 103447 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 111191 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Брюссель
Франция
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок23:05 • 402 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo19:58 • 2192 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 3394 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 7380 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 5994 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Сериал

Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Биржевой фонд нефти WTI компании WisdomTree получил крупнейший ежедневный приток средств со времен пандемии 2020 года. Инвесторы вложили почти 200 миллионов долларов в этот актив, что увеличило общий капитал фонда до 915 миллионов долларов.

Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном

Биржевой фонд нефти WTI компании WisdomTree получил самый большой ежедневный приток средств со времен пандемии 2020 года. Инвесторы вложили почти 200 миллионов долларов в этот актив, что увеличило общий капитал фонда на четверть – до 915 миллионов долларов. Такая активность рынка обусловлена резкими колебаниями цен на сырье из-за геополитического противостояния США и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе фьючерсы на американскую нефть продемонстрировали самый стремительный рост с октября, подскочив на 7%. Поводом для этого стали заявления президента США Дональда Трампа о возможности нанесения военных ударов по иранским объектам.

Индии предлагают рекордные скидки на российскую нефть, это проверяет ее реакцию на соглашение с США - Bloomberg04.02.26, 15:37 • 2814 просмотров

Несмотря на то, что в начале недели напряженность несколько спала, дальнейшие сообщения о военных инцидентах между Вашингтоном и Тегераном заставили трейдеров готовиться к новой волне эскалации и возможным перебоям в поставках топлива.

Специфика инвестирования в фонд WisdomTree

Фонд WisdomTree отслеживает цену сырой нефти через обеспеченные свопы, а не путем прямой покупки фьючерсов. Такая структура позволяет инвесторам зарабатывать на изменении стоимости ресурса, приглушая при этом прямое влияние на реальный фьючерсный рынок. Крупные вливания средств свидетельствуют о том, что рынок воспринимает текущее затишье как временное и закладывает риски возобновления боевых действий в цену нефтепродуктов. 

Нефть дорожает на фоне инцидента в Аравийском море и дефицита запасов в США04.02.26, 06:00 • 4046 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран