Индии предлагают рекордные скидки на российскую нефть, это проверяет ее реакцию на соглашение с США - Bloomberg

Скидки на российскую нефть, предлагаемые индийским нефтеперерабатывающим заводам, выросли за последние 10 дней, что ставит вопрос о том, будут ли переработчики заинтересованы в приобретении партий, несмотря на торговое соглашение с США, которое зависит от снижения закупок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам трейдеров, участвовавших в закупке, российская нефть марки Urals предлагается более чем на 10 долларов за баррель дешевле, чем Brent, включая стоимость доставки и другие расходы.

По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января эта цифра составляла 9,15 долларов. Текущая скидка также как минимум втрое превышает уровень, который указывали трейдеры до введения США санкций против российских производителей "роснефть" и "лукойл" в октябре прошлого года. Размер скидок может меняться в зависимости от условий оплаты.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США снизят импортную пошлину на индийские товары в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти. Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил соглашение, но не стал комментировать конкретные детали относительно нефти или других аспектов, в результате чего нефтеперерабатывающим заводам пришлось приостановить закупки и обратиться за разъяснениями в Нью-Дели.

США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters

Индия, которая традиционно не была крупным покупателем российской нефти, обратилась к производителю после вторжения рф в Украину в начале 2022 года из-за скидок. Закупки сократились за последние месяцы, но, по данным Kpler, в январе в среднем составляли около 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с пиком в 2 миллиона баррелей в день.

"Индия вряд ли полностью откажется от российской нефти в ближайшее время", говорится в записке Kpler, опубликованной во вторник. По прогнозам аналитической компании, импорт останется в целом стабильным в диапазоне от 1,1 до 1,3 миллиона баррелей в сутки в течение первого квартала и в начале следующего. Компания Kpler оценила скидку на нефть марки Urals по сравнению с нефтью марки Brent на ICE для Индии примерно в 9 долларов за баррель, что на 4-5 долларов дешевле, чем венесуэльская нефть.

Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти