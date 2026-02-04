$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 17691 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 14133 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 17980 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 32363 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 48051 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38739 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36724 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33893 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21342 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Меню
Нефть марки Brent

Индии предлагают рекордные скидки на российскую нефть, это проверяет ее реакцию на соглашение с США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Скидки на российскую нефть для индийских нефтеперерабатывающих заводов выросли до более чем 10 долларов за баррель, что ставит под сомнение торговое соглашение с США. Индия, несмотря на сокращение закупок, вряд ли полностью откажется от российской нефти в ближайшее время.

Индии предлагают рекордные скидки на российскую нефть, это проверяет ее реакцию на соглашение с США - Bloomberg

Скидки на российскую нефть, предлагаемые индийским нефтеперерабатывающим заводам, выросли за последние 10 дней, что ставит вопрос о том, будут ли переработчики заинтересованы в приобретении партий, несмотря на торговое соглашение с США, которое зависит от снижения закупок, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам трейдеров, участвовавших в закупке, российская нефть марки Urals предлагается более чем на 10 долларов за баррель дешевле, чем Brent, включая стоимость доставки и другие расходы.

По данным аналитической компании Argus, которая оценивает скидки примерно в 11 долларов за баррель, до 22 января эта цифра составляла 9,15 долларов. Текущая скидка также как минимум втрое превышает уровень, который указывали трейдеры до введения США санкций против российских производителей "роснефть" и "лукойл" в октябре прошлого года. Размер скидок может меняться в зависимости от условий оплаты.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что США снизят импортную пошлину на индийские товары в обмен на прекращение Индией закупок российской нефти. Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил соглашение, но не стал комментировать конкретные детали относительно нефти или других аспектов, в результате чего нефтеперерабатывающим заводам пришлось приостановить закупки и обратиться за разъяснениями в Нью-Дели.

США после заявления Трампа отменят для Индии пошлину в 25% из-за закупок российской нефти - Reuters03.02.26, 08:47 • 4026 просмотров

Индия, которая традиционно не была крупным покупателем российской нефти, обратилась к производителю после вторжения рф в Украину в начале 2022 года из-за скидок. Закупки сократились за последние месяцы, но, по данным Kpler, в январе в среднем составляли около 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с пиком в 2 миллиона баррелей в день.

"Индия вряд ли полностью откажется от российской нефти в ближайшее время", говорится в записке Kpler, опубликованной во вторник. По прогнозам аналитической компании, импорт останется в целом стабильным в диапазоне от 1,1 до 1,3 миллиона баррелей в сутки в течение первого квартала и в начале следующего. Компания Kpler оценила скидку на нефть марки Urals по сравнению с нефтью марки Brent на ICE для Индии примерно в 9 долларов за баррель, что на 4-5 долларов дешевле, чем венесуэльская нефть.

Индия анонсировала диверсификацию поставок после соглашения с США по импорту российской нефти04.02.26, 11:46 • 2860 просмотров

Юлия Шрамко

