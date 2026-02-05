$43.190.22
4 февраля
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 14677 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 13054 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 13552 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 15422 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16129 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13841 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13206 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19670 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26531 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Цены на нефть снижаются на фоне подготовки к переговорам между США и Ираном в Омане

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Цены на нефть снижаются после подтверждения Тегераном переговоров с Вашингтоном 6 февраля 2026 года. WTI скорректировалась до 64 долларов, Brent торгуется около 69 долларов за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне подготовки к переговорам между США и Ираном в Омане

На мировых энергетических рынках наблюдается снижение цен на нефть после официального подтверждения Тегераном планов по проведению переговоров с Вашингтоном в пятницу, 6 февраля 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) скорректировалась до 64 долларов за баррель после предыдущего двухдневного роста. Эталонная марка Brent торгуется на уровне около 69 долларов за баррель. Трейдеры отмечают, что дипломатические сигналы от администрации Дональда Трампа и готовность Ирана к диалогу частично нивелировали "геополитическую премию", которая ранее толкала цены вверх из-за угроз ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

Несмотря на позитивные ожидания, на рынке сохраняется волатильность. Стороны имеют существенные разногласия относительно формата и повестки дня встречи: США настаивают на обсуждении более широкого круга вопросов безопасности, тогда как Иран стремится ограничить переговоры исключительно ядерной программой. Это создает неопределенность относительно того, удастся ли достичь реального прорыва уже на первом этапе переговоров.

Влияние запасов в США и украинского фактора

Дополнительным фактором влияния на цены стали данные Управления энергетической информации США (EIA), которые зафиксировали падение коммерческих запасов сырой нефти на 3,5 миллиона баррелей. Это сокращение оказалось меньшим, чем ожидали аналитики, что также ограничило потенциал для дальнейшего роста котировок.

В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу

Тем временем рынок внимательно следит за ситуацией в Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру влияют на ход мирных инициатив, и призвал президента США Дональда Трампа усилить военную помощь. Поскольку Россия остается крупным игроком на нефтяном рынке, любая эскалация или деэскалация войны непосредственно отражается на стоимости энергоносителей в мире. 

Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном

Степан Гафтко

