Цены на нефть снижаются на фоне подготовки к переговорам между США и Ираном в Омане

На мировых энергетических рынках наблюдается снижение цен на нефть после официального подтверждения Тегераном планов по проведению переговоров с Вашингтоном в пятницу, 6 февраля 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) скорректировалась до 64 долларов за баррель после предыдущего двухдневного роста. Эталонная марка Brent торгуется на уровне около 69 долларов за баррель. Трейдеры отмечают, что дипломатические сигналы от администрации Дональда Трампа и готовность Ирана к диалогу частично нивелировали "геополитическую премию", которая ранее толкала цены вверх из-за угроз ударов по иранской нефтяной инфраструктуре.

Несмотря на позитивные ожидания, на рынке сохраняется волатильность. Стороны имеют существенные разногласия относительно формата и повестки дня встречи: США настаивают на обсуждении более широкого круга вопросов безопасности, тогда как Иран стремится ограничить переговоры исключительно ядерной программой. Это создает неопределенность относительно того, удастся ли достичь реального прорыва уже на первом этапе переговоров.

Влияние запасов в США и украинского фактора

Дополнительным фактором влияния на цены стали данные Управления энергетической информации США (EIA), которые зафиксировали падение коммерческих запасов сырой нефти на 3,5 миллиона баррелей. Это сокращение оказалось меньшим, чем ожидали аналитики, что также ограничило потенциал для дальнейшего роста котировок.

В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу

Тем временем рынок внимательно следит за ситуацией в Украине. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру влияют на ход мирных инициатив, и призвал президента США Дональда Трампа усилить военную помощь. Поскольку Россия остается крупным игроком на нефтяном рынке, любая эскалация или деэскалация войны непосредственно отражается на стоимости энергоносителей в мире.

Нефтяной фонд WisdomTree зафиксировал рекордный приток капитала на фоне напряженности с Ираном