В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу

$43.190.22
50.950.04
ukenru
20:17 • 452 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
19:40 • 2056 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
18:32 • 4632 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
16:19 • 10180 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 13186 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 12432 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 12363 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19029 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 25799 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 19774 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.3м/с
84%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 30287 просмотра
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР4 февраля, 11:55 • 10056 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto4 февраля, 13:46 • 17702 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto4 февраля, 14:18 • 10619 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ14:49 • 11383 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 30285 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 61759 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 62499 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 101639 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 109677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Киевская область
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo19:58 • 472 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo18:16 • 1902 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto17:19 • 4100 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto16:32 • 4356 просмотра
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 5892 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Иран и США проведут ядерные переговоры в Маскате в пятницу. Переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось ранее.

В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Иран и США проведут ядерные переговоры в столице Омана, Маскате, в пятницу, передает УНН.

Как сообщает AP, заявление главы МИД Ирана появилось после сообщений о том, что планы переговоров могут быть сорваны из-за изменений в формате и содержании переговоров.

"Я благодарен нашим братьям Омана за то, что они приняли все необходимые меры", — написал Арагчи в среду вечером на X.

США готовы встретиться с Ираном, несмотря на изменения места и формата встречи - Рубио04.02.26, 19:49 • 1794 просмотра

Напомним

Иранское государственное телевидение сообщило в среду, что переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось изначально.

Антонина Туманова

Новости Мира
Ядерное оружие
Ассошиэйтед Пресс
Мускат
Оман
Турция
Соединённые Штаты
Иран