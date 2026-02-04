В МИД Ирана заявили, что переговоры с США ожидаются в Омане в пятницу
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Иран и США проведут ядерные переговоры в Маскате в пятницу. Переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось ранее.
Как сообщает AP, заявление главы МИД Ирана появилось после сообщений о том, что планы переговоров могут быть сорваны из-за изменений в формате и содержании переговоров.
"Я благодарен нашим братьям Омана за то, что они приняли все необходимые меры", — написал Арагчи в среду вечером на X.
Иранское государственное телевидение сообщило в среду, что переговоры состоятся в Омане, а не в Турции, как планировалось изначально.